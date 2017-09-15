Ким Чен Ын: Конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 сентября лично командовал пуском ракеты «Хвасон-12», которая пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана, причем приказ о пуске был отдан неожиданно. По его словам, которые в субботу привело агентство ЦТАК, конечная цель Пхеньяна заключается в достижении военного паритета сил с США.



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Как отмечается, «ракета пролетела по намеченной полетной орбите» и «точно попала по указанной цели» в Тихом океане. Северокорейский лидер подчеркнул, что в результате была «проверена боеспособность стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции».

«Наша окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США», — привело агентство ЦТАК слова Ким Чен Ына, сказанные им сопровождавшим его работникам отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи. По его словам, инженеры и ученые должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли.

Ким Чен Ын отметил, что КНДР добилась успехов в развитии своего ракетного потенциала, несмотря на то, что в отношении нее на протяжении десятилетий действуют санкции ООН. Он подчеркнул, что «на душе скучно беспредельно, когда думаешь о странах, выдающих себя за державы», которые хотят «санкциями покорить» КНДР.

«Нужно отчетливо показывать великодержавным шовинистам как наше государство, не взирая на их неорганичные санкции и блокады, достигает цели», — сказал он, говоря о создании ядерного оружия. Он также отметил необходимость «приложить все усилия государства», поскольку оно «почти достигло конечной точки».

КНДР 15 сентября произвела очередной запуск баллистической ракеты . По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности.