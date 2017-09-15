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Умерла старейшая жительница планеты

16.09.2017 09:50 — Новости Мира | Tut.by  
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На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown), которая являлась самым старым человеком на Земле. Об этом в субботу, 16 сентября, в своем Twitter сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.


Вайолет Браун. Фото с сайта jamaica-gleaner.com

Старейшим человеком на планете она была признана в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.

Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. В 2010 году женщина дала интервью местной газете. Долгожительница рассказала, что не ест свинину и курятину, а также не употребляет ром. «Вы знаете, иногда я спрашиваю себя: неужели мне в самом деле 110 лет? — призналась она. — Потому что я не чувствую себя на 110». 26 июля 2017 года она заняла пятое место в списке старейших людей в истории.

 
 
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Старейшим человеком на планете она была признана в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.

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