Умерла старейшая жительница планеты

На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown), которая являлась самым старым человеком на Земле. Об этом в субботу, 16 сентября, в своем Twitter сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.

Старейшим человеком на планете она была признана в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.