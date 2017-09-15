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Венесуэла начала публиковать цены на нефть в юанях

16.09.2017 12:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Венесуэла отказалась от доллара при публикации цен на свою нефть и начала использовать для этой цели юани. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает Reuters.


Фото: Reuters

Он отметил, что это является вынужденным шагом. «Президент США Дональд Трамп ввел незаконные, необоснованные санкции против Венесуэлы. Сейчас у нас несколько кораблей с нефтью в США, нам не могут заплатить за нее из-за санкций. Нам следует защищаться», — указал Мадуро.

14 сентября сообщалось, что Венесуэла может перейти с долларов на евро при продаже нефти. Государственная компания PdVSA попросила своих партнеров открыть счета для работы на экспорт сырья в европейской валюте. Трейдеры, экспортирующие сырье из Венесуэлы, уже начали конвертировать свои счета в евро. С помощью этой меры правительство республики надеется обойти санкции США.

8 сентября Мадуро заявил о намерении создать мировую валюту, которая могла бы послужить альтернативой доллару.

В конце августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA. Кроме того, запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.

 
 
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Венесуэла отказалась от доллара при публикации цен на свою нефть и начала использовать для этой цели юани.

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