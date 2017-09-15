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Венесуэла начала публиковать цены на нефть в юанях
16.09.2017 12:06 — Новости Мира | Tut.by
Венесуэла отказалась от доллара при публикации цен на свою нефть и начала использовать для этой цели юани. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает
Он отметил, что это является вынужденным шагом. «Президент США Дональд Трамп ввел незаконные, необоснованные санкции против Венесуэлы. Сейчас у нас несколько кораблей с нефтью в США, нам не могут заплатить за нее из-за санкций. Нам следует защищаться», — указал Мадуро.
14 сентября сообщалось, что Венесуэла может перейти с долларов на евро при продаже нефти. Государственная компания PdVSA попросила своих партнеров открыть счета для работы на экспорт сырья в европейской валюте. Трейдеры, экспортирующие сырье из Венесуэлы, уже начали конвертировать свои счета в евро. С помощью этой меры правительство республики надеется обойти санкции США.
8 сентября Мадуро заявил о намерении создать мировую валюту, которая могла бы послужить альтернативой доллару.
В конце августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA. Кроме того, запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.
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Венесуэла отказалась от доллара при публикации цен на свою нефть и начала использовать для этой цели юани.
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