По делу о теракте в лондонском метро задержан 18-летний парень

Полиция английского графства Кент задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта на станции лондонского метро «Парсонс-грин».



Фото: Reuters

В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство. Никто не погиб, 30 человек были госпитализированы — в основном с ожогами.

Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр утром в субботу. Пока он находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в Лондон.

Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в метро был поднят с серьезного до критического. Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.

Ответственность за нападение в пятницу взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная в ряде стран, в том числе и России.

Заместитель помощника комиссара лондонской полиции Нил Басу назвал задержание важным для расследования, однако подчеркнул, что уровень угрозы остается критическим.

Он также сообщил, что полиция не ослабляет меры безопасности и старается высвободить дополнительное число вооруженных полицейских. Басу добавил, что задержание первого подозреваемого приведет к большей активности со стороны правоохранительных органов.

По данным полиции, у взрывного устройства, оставленного в поезде, был таймер. Устройство, судя по всему, сработало неправильно: произошла вспышка, а не детонация, в результате которой могли погибнуть все находившиеся в радиусе взрыва, отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Помощник комиссара лондонского метрополитена Марк Роули сказал, что принятие ответственности за теракт — обычная практика для ИГ вне зависимости от того, были ли исполнители связанны с группировкой или нет.

По словам представителей полиции, в рамках расследования правоохранительные органы опросили 45 свидетелей взрыва и получили более 70 фото и видео материалов, связанных с терактом.