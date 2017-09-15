ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иран похвастался наличием в стране "отца всех бомб"

16.09.2017 16:01 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Иранская оборонная промышленность изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн. Об этом в беседе с телекомпанией IRIB заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, передает РИА Новости.


Фото: Reuters

По словам военачальника, боеприпас можно сбросить с самолетов «Ильюшина». Бомба имеет большую разрушительную способность, отметил Хаджизаде. Так он прокомментировал собственные слова о том, что «если у США есть „мать всех бомб“, то у Ирана есть „отец бомб“».

Согласно открытым данным, КСИР располагает тремя самолетами Ил-76ТД, которые адаптированы для тушения пожаров и нужд транспортной авиации.

В апреле этого года американские военные впервые применили бомбу GBU-43 — один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире весом 9,5 тонны, который также называют «матерью всех бомб». Удар был нанесен по позициям террористов в афганской провинции Нангархар с целью уничтожить используемую ими систему тоннелей и пещер. По разным данным, погибли около 90 боевиков.

США выступают против того, чтобы Иран имел ядерное оружие. В июле 2015 года между Тегераном и «шестеркой» международных посредников была заключена ядерная сделка, согласно которой Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иранская оборонная промышленность изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
По делу о теракте в лондонском метро задержан 18-летний парень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика