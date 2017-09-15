Иранская оборонная промышленность изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн. Об этом в беседе с телекомпанией IRIB заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, передает РИА Новости .



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По словам военачальника, боеприпас можно сбросить с самолетов «Ильюшина». Бомба имеет большую разрушительную способность, отметил Хаджизаде. Так он прокомментировал собственные слова о том, что «если у США есть „ мать всех бомб “, то у Ирана есть „отец бомб“».

Согласно открытым данным, КСИР располагает тремя самолетами Ил-76ТД, которые адаптированы для тушения пожаров и нужд транспортной авиации.

В апреле этого года американские военные впервые применили бомбу GBU-43 — один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире весом 9,5 тонны, который также называют «матерью всех бомб». Удар был нанесен по позициям террористов в афганской провинции Нангархар с целью уничтожить используемую ими систему тоннелей и пещер. По разным данным, погибли около 90 боевиков.

США выступают против того, чтобы Иран имел ядерное оружие. В июле 2015 года между Тегераном и «шестеркой» международных посредников была заключена ядерная сделка, согласно которой Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.