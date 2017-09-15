США выделит 250 млн долларов на строительство хранилища ядерных отходов в Украине

США выделят Киеву 250 млн долларов на строительство и ввод в эксплуатацию центрального хранилища отработавшего ядерного топлива для украинских АЭС. Проект прорабатывался еще с 2005 года, но до сих пор буксовал, а за утилизацию топлива Украина платит России.



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О соглашении сообщила пресс-служба посольства Украины в США. «Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), которая является финансовым институтом развития правительства США, утвердила около 250 млн для поддержки разработки, строительства и ввода в эксплуатацию центрального хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для нужд Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС», — цитирует заявление ТАСС .

В пресс-релизе также подчеркивается, что Украина до сих пор платит России за утилизацию ядерного топлива. Осенью прошлого года украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обещал, что с 2017 года платежи остановятся, а отработанное топливо будут складировать в Чернобыле. По его данным, в год утилизация стоит около 200 млн долларов.

Новое хранилище должно принять ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, а также всех «источников ионизирующего излучения». Это отработавшие ядерные установки для производства энергии, ядерные реакторы, рентгеновские аппараты, детали различной техники. У Запорожской АЭС есть собственное хранилище. На новом объекте кассеты смогут храниться до 100 лет, а за это время в Украине должны решить, что дальше делать с облученными сборками.

«Топливная игла» России

Отказ от российского ядерного топлива — непростая задача для Украины, которая до решения России о присоединении Крыма пользовалась исключительно топливом ТВЭЛ (входит в состав «Росатома»).

В настоящее время Украина продолжает вывозить свое облученное ядерное топливо в Россию в рамках соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было заключено в январе 1993 года. По этой же договоренности отработанное топливо вывозится в Россию, там его защищают остеклением и возвращают в Украину.

По данным Минэнерго Украины, Киев ежегодно платит России около 200 млн долларов за переработку и хранение облученного топлива.

Украина ищет нового поставщика в США — там поставкой топливных элементов занимается компания Westinghouse. Однако полностью от сотрудничества с РФ это отказаться не позволит. Полностью на американском топливе работает один (из шести) энергоблоков Запорожской АЭС. А в перспективе на топливо Westinghouse Украина планирует перевести 40% реакторов.