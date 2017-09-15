В столице Татарстана Казани из-за звонков о минировании эвакуировали несколько торговых центров и гостиницу, сообщает « Татар-информ ». Эвакуации торговых центров проводят и в Тюмени, сообщает ТАСС.



Фото с сайта prokazan.ru

В Казани эвакуировали посетителей и работников четырех торговых центров, а также отеля «Сулейман-палас». Об этом изданию сообщил источник в экстренных службах города.

По сообщению источника, причиной эвакуации стали звонки о заложенных взрывных устройствах. Официальные лица города эту информацию никак не комментируют.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах Татарстана заявил, что всего поступило девять анонимных звонков о минировании торговых центров и гостиниц города. Посетители всех девяти объектов были эвакуированы.

Проводилась эвакуация и в Тюмени. Тут «заминировали» шесть торговых центров.

Анонимные звонки о минировании в России фиксируются с 11 сентября, такие звонки получили по меньшей мере в 26 городах. С 13 сентября, звонки стали массово получать в Москве , 14 сентября — в Санкт-Петербурге . В столице эвакуировали крупные торговые центры, Киевский, Казанский и Курский вокзалы, а также несколько вузов. За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов.

Как сообщил РБК источник в ведомстве, Федеральная служба безопасности возбудила дело об анонимных звонках по всей России. Устанавливаются владельцы телефонов, с чьих номеров сообщалось поступали сообщения о минировании объектов.

В ведомстве зафиксировали 115 звонков о бомбах, добавил источник. Другой источник РБК, близкий к силовым структурам, добавил, что разрабатывается версия, согласно которой звонки поступали из Украины ​с помощью средств IP-телефонии.

В интервью Meduza 14 сентября руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин заявил , что волна массовых эвакуаций по всей России может быть связана с попыткой не позволить показать в кинотеатрах фильм «Матильда».

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что звонки инициированы из-за рубежа лицами, связанными с «Исламским государством».

Между тем, как сообщает РБК, ФСБ уже установила источник звонков. В ближайшее время будет объявлено о розыске подозреваемых.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).