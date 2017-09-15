|
Телефонный террористы в России "заминировали" торговые центры в Казани и Тюмени
16.09.2017 17:03 — Новости Мира | Tut.by
В столице Татарстана Казани из-за звонков о минировании эвакуировали несколько торговых центров и гостиницу, сообщает «
В Казани эвакуировали посетителей и работников четырех торговых центров, а также отеля «Сулейман-палас». Об этом изданию сообщил источник в экстренных службах города.Видео:
По сообщению источника, причиной эвакуации стали звонки о заложенных взрывных устройствах. Официальные лица города эту информацию никак не комментируют.
Источник «РИА Новости» в экстренных службах Татарстана заявил, что всего поступило девять анонимных звонков о минировании торговых центров и гостиниц города. Посетители всех девяти объектов были эвакуированы.
Проводилась эвакуация и в Тюмени. Тут
Анонимные звонки о минировании в России фиксируются с 11 сентября, такие звонки получили по меньшей мере в 26 городах. С 13 сентября, звонки стали массово
Как сообщил РБК источник в ведомстве, Федеральная служба безопасности возбудила дело об анонимных звонках по всей России. Устанавливаются владельцы телефонов, с чьих номеров сообщалось поступали сообщения о минировании объектов.
В ведомстве зафиксировали 115 звонков о бомбах, добавил источник. Другой источник РБК, близкий к силовым структурам, добавил, что разрабатывается версия, согласно которой звонки поступали из Украины с помощью средств IP-телефонии.
В интервью Meduza 14 сентября руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь»
Между тем, как сообщает РБК, ФСБ уже установила источник звонков. В ближайшее время будет объявлено о розыске подозреваемых.
ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные лица по-прежнему информацию не комментируют.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии