Как бизнесмен бизнесмену. 11-летний мальчик предложил свои услуги по стрижке газона президенту США

11-летний мальчик Фрэнк Гиаччо, живущий в пригороде Вашингтона написал письмо президенту США Дональду Трампу. Он рассказал, что открыл свой бизнес — он стрижет газоны у своих соседей. За свою работу мальчик берет 8 долларов. Фрэнк написал, что уважает Трампа как бизнесмена и предложил постричь газон у Белого дома бесплатно. Ребенку ответили. А 15 сентября Фрэнк уже стриг лужайку в Розовом саду у стен Белого дома, а за его работой наблюдал президент США, сообщает «Голос Америки».

Дональд Трамп все время был рядом с мальчиком, но тот, похоже, не замечал присутствия главы государства и сосредоточенно выполнял свою работу.

После работы Трамп пригласи Фрэнка вместе с его отцом в Овальный кабинет. В Twitter президент поблагодарил мальчика и отметил его заслуги.