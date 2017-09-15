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Как бизнесмен бизнесмену. 11-летний мальчик предложил свои услуги по стрижке газона президенту США
16.09.2017 17:25 — Новости Мира | Tut.by
11-летний мальчик Фрэнк Гиаччо, живущий в пригороде Вашингтона написал письмо президенту США Дональду Трампу. Он рассказал, что открыл свой бизнес — он стрижет газоны у своих соседей. За свою работу мальчик берет 8 долларов. Фрэнк написал, что уважает Трампа как бизнесмена и предложил постричь газон у Белого дома бесплатно. Ребенку ответили. А 15 сентября Фрэнк уже стриг лужайку в Розовом саду у стен Белого дома, а за его работой наблюдал президент США,
Дональд Трамп все время был рядом с мальчиком, но тот, похоже, не замечал присутствия главы государства и сосредоточенно выполнял свою работу.
После работы Трамп пригласи Фрэнка вместе с его отцом в Овальный кабинет. В Twitter президент
Президент также отметил, что Национальная парковая служба США ставит Фрэнку пять баллов за его работу.
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Фрэнк написал, что уважает Трампа как бизнесмена и предложил постричь газон у Белого дома бесплатно. Ребенку ответили. А 15 сентября Фрэнк уже стриг лужайку в...
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