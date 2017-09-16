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В США во время протестов против полицейского расизма ранены 9 стражей порядка

17.09.2017 00:21 — Новости Мира | Tut.by  
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В США девять полицейских получили ранения во время беспорядков в городе Сент-Луис, штат Миссури. Около тысячи протестующих окружили дом мэра Сент-Луиса, они швыряли в стены емкости с краской и разбили два окна, сообщается в субботу, 16 сентября, на сайте американского издания St. Louis Post-Dispatch.


Фото: Reuters

Находился ли мэр в здании во время указанных событий, не уточняется. Участникам беспорядков, состоявшихся поздно вечером 15 сентября, противостояли 200 полицейских, применивших слезоточивый газ. Пострадавшие стражи порядка доставлены в госпитали, ранения одного из них тяжелые, заявили в полиции Сент-Луиса. Более 30 человек были задержаны.


Изначально демонстрация против «полицейского расизма» проходила мирно. Ее участники протестовали против оправдательного приговора бывшему сотруднику полиции, вынесенного ранее в тот же день судом в Сент-Луисе. Оправданный полицейский в 2011 году убил 24-летнего афроамериканца, подозреваемого в наркоторговле, пять раз выстрелив в него. Инцидент произошел после автомобильной погони. Видеорегистратор записал слова полицейского, сказавшего своему партнеру в автомобиле, что намерен убить преследуемого мужчину.


Согласно приговору, эти слова могли быть вырваны из контекста разговора и не могут служить подтверждением преднамеренного убийства, в котором обвинялся экс-полицейский. По его словам, он открыл огонь в порядке самообороны, когда увидел, что афроамериканец взялся за оружие. Ни на одной видеозаписи произошедшего не видно, был ли убитый мужчина вооружен, напоминает агентство AFP.

 
 
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Пострадавшие стражи порядка доставлены в госпитали, ранения одного из них тяжелые, заявили в полиции Сент-Луиса. Более 30 человек были задержаны.

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