СМИ узнали о стремлении США избежать выхода из соглашения по климату

Соединенные Штаты не станут выходить из Парижского соглашения по климату, а будут добиваться изменения условий своего участия в нем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой сразу на несколько источников, знакомые с итогами совещания в Монреале, посвященному Парижскому соглашению по климату.

По словам собеседников издания, представители властей США под руководством старшего советника Белого дома Эверетта Эйссенстата подняли вопрос пересмотра условий участия США в этом соглашении, сигнализируя таким образом о том, что Вашингтон готов остаться в нем.

«США заявили, что не будут перезаключать Парижское соглашение, но попытаются пересмотреть условия, на которых они могут участвовать в данном соглашении», — приводит издание слова еврокомиссара по энергетике и вопросам климата Мигеля Ариаса Каньете.

Белый дом в свою очередь заявил, что позиция США по Парижскому соглашению не изменилась. В то же время там подчеркнули, что однозначного решения относительно выхода из данного соглашения президентом до сих пор принято не было.

«Нет изменений в позиции США относительно Парижского соглашения», — сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдсей Уолтерс. Он напомнил, что ранее «президент ясно дал понять, что США выйдут из соглашения, если не смогут добиться более выгодных для страны условий».

5 августа Госдеп направил в ООН официальное уведомление о том, что США планируют выйти из Парижского соглашения по климату. Тогда же американское внешнеполитическое ведомство заявило, что президент США готов обсуждать изменения в соглашении, чтобы оно стало более «удобным для Америки, для ее бизнеса, ее рабочих, людей и налогоплательщиков».

Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году. Документ подписали 196 стран. Согласно ему, государства должны выделить $ 100 млрд развивающимся странам на решение проблем с климатом.