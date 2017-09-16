Референдум в Каталонии: прощай, Испания, прощай, ЕС?

В случае если 1 октября каталонцы проголосуют за отделение от Испании, им придется покинуть и Евросоюз, утверждают в Брюсселе. Но о чем говорит опыт ГДР и Гренландии? Подробности — у DW.



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С 2004 года в Евросоюзе действует так называемая доктрина Баррозу: правило предполагает, что любая новая страна, образовавшаяся в результате отделения от другой страны — члена ЕС, не cможет автоматически войти в состав Евросоюза. Бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в свое время выступил с такой инициативой с целью умерить пыл сепаратистов в ряде регионов ЕС: бельгийской Фландрии, Северной Ирландии, Стране Басков в Испании и Франции, а также в Каталонии. В 2014 году в эфире британского телеканала BBC Баррозу подтвердил, что норма остается в силе: тогда речь шла о возможной независимости Шотландии.

Сегодня пресс-секретари Еврокомиссии в Брюсселе повторяют эту доктрину практически ежедневно: испанские журналисты постоянно задают им вопрос о том, сохранит ли независимая Каталония членство в ЕС. Ответ Еврокомиссии звучит однозначно: нет. В то же время каталонское правительство утверждает обратное. Местные власти уверены: в результате референдума 1 октября 7,5 млн каталонцев, проживающих на северо-востоке Пиренейского полуострова, смогут выйти из федеративного государства Испания и в то же время сохранить за собой гражданство Евросоюза.

Впереди — торговое соглашение с ЕС?

Если дело действительно дойдет до каталонской независимости, то, согласно основополагающим договорам ЕС, республика сможет подать отдельную заявку на вступление в Евросоюз. Однако в этом случае новообразованному государству придется заново пройти всю процедуру вступления в ЕС, а это может длиться годами. При этом все без исключения члены ЕС, в том числе и Испания, должны будут сначала проголосовать за начало вступительных переговоров. А этого, скорее всего, не произойдет.

Что касается экономики, то ожидается, что как минимум временное прощание с ЕС станет тяжелым ударом для многих каталонских специалистов, предприятий и банков. На сегодняшний день почти весь экспорт продукции каталонского автопрома приходится на Евросоюз. Как третья страна Каталония должна будет платить таможенные пошлины и заключить с ЕС торговое соглашение. Кроме того, непонятно, что будет происходить на границе Каталонии с Францией, которая стала бы внешней границей Евросоюза и через которую сейчас осуществляется большинство испанских грузовых и пассажирских перевозок.

Каталония — в числе крупнейших должников

Предполагается, что Каталония сможет сохранить евро в качестве валюты. В то же время каталонские банки, в том числе и крупный банк Caixa, должны будут выйти из системы Европейского центробанка и, таким образом, окажутся в одиночестве. Вне всяких сомнений, их кредитный рейтинг упадет, а это, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям.



Демонстрация в Барселоне в поддержку независимости Каталонии

Независимость Каталонии стала бы крупной авантюрой не только в политическом, но и в экономическом плане, уверен немецкий адвокат Георг Абегг (Georg Abegg) — специалист в области коммерческого права, который работает в испанском представительстве международной консалтинговой компании Rödl & Partner.

«Политики не объясняют этого каталонцам, поэтому голосование будет столь же абсурдным, как и голосование по выходу Великобритании из состава ЕС. Даже если референдум будет легитимным, недостаточно просто задать (гражданам. — Ред.) вопрос, хотят они отделиться от Испании или нет», — отмечает адвокат в интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche. Стоит отметить, что Каталония в данный момент входит в число испанских регионов с наибольшей задолженностью: после обретения независимости республика должна будет незамедлительно выплатить испанскому центральному правительству 10 миллиардов евро.

Чему учит опыт ГДР и Гренландии?

Сторонники каталонской независимости часто указывают на то, что бывшая ГДР в 1990 году была принята в ЕС без всякой процедуры вступления. Однако юристы в области европейского права не согласны с этим аргументом. ГДР в ночь со 2 на 3 октября 1990 года присоединилась к ФРГ, которая на тот момент уже была членом ЕС: то есть, в этом случае речь шла о присоединении, а не об отделении. Решение о сохранении объединенной Германии в составе Евросоюза тогда единогласно поддержали представители всех стран — членов ЕС.

К слову, в случае выхода из состава Великобритании Шотландия также должна была бы заново пройти процедуру вступления в ЕС: в Еврокомиссии неоднократно давали это понять. После Brexit Великобритания уже и сама перестала бы быть членом Евросоюза и не смогла бы помешать открытию переговоров с Эдинбургом.

А ведь есть еще и Гренландия. В 1985 году арктический остров по собственному желанию вышел из Евросоюза после обретения частичной независимости от Дании. Впрочем, согласно нормам международного права, Гренландия все еще не является самостоятельным государством. Звучит запутанно? Так оно и есть. На данный момент ясно одно: многим юристам и судьям Суда Евросоюза в Люксембурге еще придется поломать голову над подобными вопросами.