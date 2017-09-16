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Спецпредставитель США: Мы не снимем санкции с России после выполнения только минских соглашений

17.09.2017 08:34 — Новости Мира | Tut.by  
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США не снимут санкции с России даже после выполнения минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер, сообщает «112 Украина».


Курт Волкер. Кадр: YouTube

«Даже если Россия выполнит это [минские соглашения], если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, неважно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются», — подчеркнул Волкер.

По его словам, снятию ограничений препятствует нахождение Крыма в составе России.

Волкер также сообщил, что в октябре вновь встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, чтобы обсудить вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым — это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии», — сообщил Волкер.

Также он напомнил, что Россия «на бумаге» подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.

Волкер и ранее заявлял, что «между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий».

«Не думаю, что мы должны это принимать или признавать законным. С другой стороны, Минские соглашения касаются только восточной Украины. И если мы сможем добиться там прогресса, мы должны попытаться добиться прогресса везде», — говорил Волкер в интервью DW.

Первая встреча представителей США и России по Украине состоялась в Минске 21 августа. Мероприятие проходило за закрытыми дверями без присутствия СМИ.

Как заявил по ее итогам Сурков, была достигнута договоренность совместную работу продолжить.

 
Теги: Минск
 
 
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