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Возмущение пожаром в детском лагере вылилось в стычки в Одессе
17.09.2017 09:08 — Новости Мира | Tut.by
У здания мэрии в Одессе состоялась демонстрация родителей детей, бывших в летнем лагере, где в результате пожара погибли три девочки.
В результате пожара, возникшего поздно вечером в пятницу в одном из корпусов детского лагеря «Виктория» в Одессе,
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал случившееся трагедией и пообещал наказать виновных.
В летнем лагере на берегу Черного моря обычно отдыхают дети из малоимущих семей.
В социальных сетях появились видеозаписи демонстрации в Одессе, в которой, как утверждается, принимали участие родители погибших детей. На одной из видеозаписей видно, как люди разбегаются от здания, многие из них задыхаются от кашля. По данным местных журналистов, в протестах принимали участие около 200 человек.
Как
Пожар начался в деревянном двухэтажном здании спального корпуса около 23.30 по местному времени в пятницу. В горящем корпусе на момент возгорания находились 42 ребенка, всего в лагере было 150 детей. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Областная администрация объявила в городе день траура. Полиция начала расследование трагедии.
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Участники акции протеста требовали встречи с мэром Одессы.
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