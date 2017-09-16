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Крушения поездов, пожары и отравления. Полиция Франции предупредила об угрозе новых видов терактов
17.09.2017 10:44 — Новости Мира | Tut.by
Европе угрожают новые виды терактов, которые готовятся провести радикальные исламисты. Об этом говорится в отчете главного управления Национальной полиции Франции, с которым ознакомилось издание Le Parisien.
В документе говорится, что спецслужбы зафиксировали усиление джихадистской пропаганды в последние три месяца, которое авторы доклада назвали «тревожным».
Среди новых методов устрашения, которые готовят террористы, полиция назвала крушения железнодорожных поездов, отравление пищи и пожары.
Террористы призывают своих боевиков «завоевывать доверие неверующих» граждан, при этом следует скрывать собственные радикальные взгляды.
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В документе говорится, что спецслужбы зафиксировали усиление джихадистской пропаганды в последние три месяца.
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