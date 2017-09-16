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Полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона
17.09.2017 11:51 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Британии задержала второго подозреваемого в рамках расследования теракта в лондонском метро 15 сентября, сообщается на
Отмечается, что был задержан 21-летний мужчина, операцию провели в Хаунслоу, пригороде Лондона 16 сентября около 23.50 по местному времени (17 сентября 01.50 мск).
В настоящее время подозреваемый находится под арестом в полицейском участке на юге Лондона.
О роли подозреваемого в теракте, а также какие-либо другие его данные не сообщаются.
Днем 16 сентября полиция Британии сообщала, что
Позже вечером правоохранители провели обыски в графстве Суррей недалеко от Лондона в рамках расследования.
Утром 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.
По последним данным, при
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В настоящее время подозреваемый находится под арестом в полицейском участке на юге Лондона.
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