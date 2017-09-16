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Полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона

17.09.2017 11:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Британии задержала второго подозреваемого в рамках расследования теракта в лондонском метро 15 сентября, сообщается на сайте столичной полиции.


Фото: Reuters

Отмечается, что был задержан 21-летний мужчина, операцию провели в Хаунслоу, пригороде Лондона 16 сентября около 23.50 по местному времени (17 сентября 01.50 мск).

В настоящее время подозреваемый находится под арестом в полицейском участке на юге Лондона.

О роли подозреваемого в теракте, а также какие-либо другие его данные не сообщаются.

Днем 16 сентября полиция Британии сообщала, что задержала 18-летнего подозреваемого по делу в теракте в метро Лондона.

Позже вечером правоохранители провели обыски в графстве Суррей недалеко от Лондона в рамках расследования.

Утром 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

По последним данным, при взрыве самодельной бомбы пострадали 30 человек. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.

 
 
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В настоящее время подозреваемый находится под арестом в полицейском участке на юге Лондона.

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