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Саакашвили озвучил требования к властям Украины и пообещал вывести сторонников на акцию в Киеве
17.09.2017 16:50 — Новости Мира | Tut.by
Михаил Саакашвили намерен в октябре прибыть в Киев для проведения массовой акции. На ней,
Саакашвили перенес дату своего приезда в Киев. Ранее он заявлял, что прибудет в столицу Украины 19 сентября, однако в этот раз сообщил о планах провести акцию 17 октября. «Мы решили присоединится к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона», — рассказал Саакашвили. К сообщению он приложил фотографии с мероприятия, на котором, одетый в украинскую вышиванку, выступает перед собравшимися людьми.
Озвученные Саакашвили требования должны стать основными. Вместе с тем, по словам политика, он намерен собрать остальные требования в период до 17 октября «по всей Украине».
Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области,
После прорыва границы Саакашвили прибыл во Львов, где провел встречу со своими сторонниками и Юлией Тимошенко. Во время общения с прессой во Львове Саакашвили заявил, что готов «отдать свою жизнь» за Украину. Выступавшая вслед за ним Юлия Тимошенко заявила, что нынешние власти Украины создали «новую коррумпированую диктатуру». После этого Саакашвили вместе со сторонниками направился в турне по всей Украине.
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В октябре Михаил Саакашвили намерен собрать массовую акцию в Киеве. На ней политик обратится к властям страны с рядом требований.
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