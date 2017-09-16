Американских туристок облили кислотой в Марселе

Неизвестная плеснула соляной кислотой в четырех американских туристок, которые ждали на вокзале Сен-Шарль в Марселе пересадки на поезд в Париж. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает газета La Provence.



Французская полиция на вокзале в Марселе. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Две девушки в возрасте 20 и 21 года получили ожоги лица и в настоящее время госпитализированы. 41-летняя подозреваемая задержана и помещена под стражу. В полиции отметили, что на вокзале она не высказывала никаких террористических угроз.

26 июля неизвестные облили кислотой двух молодых людей на востоке Лондона. Инцидент произошел на оживленной улице Роман-роуд. Как рассказывают очевидцы, молодые люди вбежали в один из магазинов с криками о том, что их облили кислотой. Владелец заведения попытался помочь пострадавшим, смыв едкую жидкость водой.