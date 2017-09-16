ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американских туристок облили кислотой в Марселе

17.09.2017 18:36 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неизвестная плеснула соляной кислотой в четырех американских туристок, которые ждали на вокзале Сен-Шарль в Марселе пересадки на поезд в Париж. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает газета La Provence.


Французская полиция на вокзале в Марселе. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Две девушки в возрасте 20 и 21 года получили ожоги лица и в настоящее время госпитализированы. 41-летняя подозреваемая задержана и помещена под стражу. В полиции отметили, что на вокзале она не высказывала никаких террористических угроз.

26 июля неизвестные облили кислотой двух молодых людей на востоке Лондона. Инцидент произошел на оживленной улице Роман-роуд. Как рассказывают очевидцы, молодые люди вбежали в один из магазинов с криками о том, что их облили кислотой. Владелец заведения попытался помочь пострадавшим, смыв едкую жидкость водой.

В марте неизвестный облил кислотой 27-летнюю жительницу Берлина, проезжая мимо на велосипеде. Пострадавшая прогуливалась вдоль Юнгштрассе, когда проезжающий мимо велосипедист выплеснул ей в лицо токсичную жидкость и скрылся. Женщина не успела его рассмотреть.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестная плеснула соляной кислотой в четырех американских туристок, которые ждали пересадки на вокзале Сен-Шарль в Марселе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Саакашвили озвучил требования к властям Украины и пообещал вывести сторонников на акцию в Киеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика