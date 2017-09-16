Госсекретарь США: Военный вариант по КНДР станет единственным при провале дипломатических усилий

Военный вариант решения ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР останется единственным, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS .



Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

«Совет Безопасности ООН своей резолюцией [2375] наложил самые жесткие в истории санкции, которые были разработаны с целью вернуть Северную Корею к переговорам, конструктивному и продуктивному диалогу. Если наши дипломатические усилия потерпят неудачу, наш военный вариант остается единственным», — подчеркнул он.

Госсекретарь вновь повторил политический курс США в отношении КНДР. «Лишить Северную Корею возможности обладать ядерным оружием и средствами его доставки, — пояснил глава Госдепа. — Наша стратегия заключается в проведении кампании по мирному давлению [на власти КНДР] <…> Мы не стремимся к смене режима, мы не стремимся к падению режима, мы не стремимся к воссоединению полуострова в ускоренном порядке, мы не ищем причин для отправки наших сил к северу от демилитаризованной зоны».



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По словам Тиллерсона, «кампания по мирному давлению» на КНДР строится вокруг «самой крупной и самой сильной международной коалиции». Она, указал госсекретарь, «посылает сигнал Северной Корее и ее соседям, Китаю и России, что в этом заключается политика всего остального мира» по решению ситуации вокруг Корейского полуострова.

«У Северной Кореи есть два конкретных потока поступления доходов, весьма важных для их способности финансировать свои программы разработки вооружений и поддерживать свою экономическую деятельность в пределах своей собственной страны, — пояснил Тиллерсон. — Первый — конечно же, энергия, ни одна экономика не может функционировать, если она не имеет доступ к источникам энергии. Китай является основным поставщиком нефти в Северную Корею».

Госсекретарь подчеркнул, что «в прошлом, когда дела пошли плохо», Пекин прекращал снабжать Пхеньян ресурсами. «Мы просим Китай использовать эти рычаги, чтобы повлиять на Северную Корею», — указал он, добавив, что КНР сама должна решать, как именно ей использовать эти «рычаги давления». Тиллерсон заметил, что с каждым испытанием ядерная и ракетная программы КНДР «продвигаются вперед, совершенствуются с технической точки зрения, расширяют свои возможности». «У нас не осталось много времени, нам нужна помощь Китая, чтобы посадить их за стол переговоров», — сказал он.

«В случае с Россией — это иностранная рабочая сила. В России более 30 тыс. иностранных рабочих из Северной Кореи. Их зарплаты отправляются режиму в Северной Корее», — уверен госсекретарь.



Фото: Reuters

По словам госсекретаря США, американская администрация ждет от властей КНДР сигналов готовности ведения конструктивных переговоров. «Я жду, когда режим Северной Кореи даст некие сигналы на готовность вести конструктивные и продуктивные переговоры, — отметил он. — Мы несколько раз пытались сообщить им, что мы готовы [к переговорам], когда они будут готовы, но они ответили еще большим количеством ракетных и ядерных испытаний».

Госсекретарь подчеркнул, что готовность Пхеньяна к переговорам будет выражена «прекращением этих испытаний, провокационных действий, снижением уровня угрозы, а также уровня своей риторики».

КНДР осуществила в пятницу, 15 сентября, очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских Вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.