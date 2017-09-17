В Гонконге 21-летний мужчина погиб в «комнате страха» от удара механической деталью. Как сообщают местные СМИ, во время прохождения аттракциона его задавил гроб.



Парк развлечений. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Посетитель по фамилии Чэн (его имя пока не называется) был найден без сознания через пять минут после того, как зашел в аттракцион «Похороненные заживо» в знаменитом гонконгском парке развлечений Ocean Park.

Его доставили в больницу, где он позже скончался.

Представители администрации парка утверждают, что инцидент произошел, после того как мужчина зашел в закрытую зону аттракциона.

Посетителям комнаты страха, созданной к ежегодному фестивалю в честь Хэллоуина, обещают, что те «почувствуют себя похороненными заживо, перед тем как вырваться из темной и жуткой могилы».

Как пишут местные СМИ, гости должны были сесть в каретку в виде гроба и проехать по аттракциону, включающему в себя, как говорится в описании аттракциона, «скалистый лабиринт с жуткими упырями».

Чэн был в группе посетителей, которым дали возможность испробовать аттракционы до официального открытия фестиваля, намеченного на 5 октября.

В настоящее время полиция ведет расследование, аттракцион «Похороненные заживо» закрыт.