ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина погиб в "комнате страха" в Гонконге

18.09.2017 01:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гонконге 21-летний мужчина погиб в «комнате страха» от удара механической деталью. Как сообщают местные СМИ, во время прохождения аттракциона его задавил гроб.


Парк развлечений. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Посетитель по фамилии Чэн (его имя пока не называется) был найден без сознания через пять минут после того, как зашел в аттракцион «Похороненные заживо» в знаменитом гонконгском парке развлечений Ocean Park.

Его доставили в больницу, где он позже скончался.

Представители администрации парка утверждают, что инцидент произошел, после того как мужчина зашел в закрытую зону аттракциона.

Посетителям комнаты страха, созданной к ежегодному фестивалю в честь Хэллоуина, обещают, что те «почувствуют себя похороненными заживо, перед тем как вырваться из темной и жуткой могилы».

Как пишут местные СМИ, гости должны были сесть в каретку в виде гроба и проехать по аттракциону, включающему в себя, как говорится в описании аттракциона, «скалистый лабиринт с жуткими упырями».

Чэн был в группе посетителей, которым дали возможность испробовать аттракционы до официального открытия фестиваля, намеченного на 5 октября.

В настоящее время полиция ведет расследование, аттракцион «Похороненные заживо» закрыт.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гонконге 21-летний мужчина погиб в "комнате страха" от удара механической деталью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика