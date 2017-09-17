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В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом
18.09.2017 01:03 — Новости Мира | Tut.by
Девять человек на юго-востоке Лондона отравились неизвестным газом. Об этом
Отравившееся были доставлены в больницу. Также, как сообщили медики, в качестве «меры предосторожности» из домов был эвакуирован 21 человек.
В данный момент на месте работают врачи, пожарные и сотрудники группы химической защиты.
Следователи отметили, что, по предварительным данным, произошла утечка газа.
В юго-восточной турецкой провинции Сиирт 11 сентября из-за отравления неизвестным химическим веществом пострадали 40 человек. Предполагается, что причиной происшествия стала утечка хлора и окиси углерода из емкости.
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Девять человек на юго-востоке Лондона отравились неизвестным газом. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.
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