В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом

Девять человек на юго-востоке Лондона отравились неизвестным газом. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Отравившееся были доставлены в больницу. Также, как сообщили медики, в качестве «меры предосторожности» из домов был эвакуирован 21 человек.

В данный момент на месте работают врачи, пожарные и ​ сотрудники группы химической защиты.

Следователи отметили, что, по предварительным данным, произошла утечка газа.

В юго-восточной турецкой провинции Сиирт 11 сентября из-за отравления неизвестным химическим веществом пострадали 40 человек. Предполагается, что причиной происшествия стала утечка хлора и окиси углерода из емкости.