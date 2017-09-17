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В Москве и Химках эвакуировали семь ТЦ из-за звонков о "минировании"
18.09.2017 01:00 — Новости Мира | Tut.by
Из-за звонков об угрозе взрыва в Москве 17 сентября эвакуировали шесть торговых центров, еще один в Химках. Очередная волна звонков о «минировании» затронула около 5 тысяч человек.
В центре Москвы из-за звонка об угрозе взрыва эвакуировали торговый центр (ТЦ) «Охотный ряд», рассказал источник РБК в ГУ МВД по столице. Также, как передает корреспондент РБК, по той же причине эвакуирован ТЦ «Мега» в Химках.
Из ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали около двух тысяч человек, сообщил источник РБК. Эвакуация проведена около 20:56. «На телефон экстренной службы города позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва», — объяснил причину эвакуации собеседник.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ТЦ «Охотный ряд» сейчас работают кинологи. Они проверяют наличие в здании подозрительных предметов.
«РИА Новости» передает, что эвакуация также проведена в торговых центрах «Хорошо!» на Хорошовском шоссе, «Мега-Теплый Стан», «Океания» на Кутузовском проспекте и «РИО». По информации ТАСС, из-за ложного звонка был эвакуирован и ТЦ «Москворечье» на Каширском шоссе.
В ТЦ «Хорошо!» кинологи подозрительных предметов не обнаружили. В «Меге-Теплый стан, по словам кинологов, угроза также оказалось ложной.
По предварительным данным «Интерфакса», за воскресный вечер в Москве уже эвакуированы, в общей сложности, около пяти тысяч человек.
Как позднее сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах все сообщения оказались ложными.
Ранее сообщалось, что за субботу 16 сентября звонки о «минировании» затронули около 20 тысяч россиян. Только в Москве были эвакуированы Ярославский вокзал, кинотеатр и ночной клуб. В воскресенье 17 сентября в Сургуте также был эвакуирован из-за ложного сообщения о бомбе ТЦ «Агора», а в Ханты-Мансийске", как передает «Интерфакс» — кинотеатр «Лангал».
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Из-за звонков об угрозе взрыва в Москве 17 сентября эвакуировали шесть торговых центров, еще один в Химках.
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