Из-за звонков об угрозе взрыва в Москве 17 сентября эвакуировали шесть торговых центров, еще один в Химках. Очередная волна звонков о «минировании» затронула около 5 тысяч человек.



Эвакуация людей из московского ГУМа из-за сообщения о минировании 13 сентября 2017-го. снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В центре Москвы из-за звонка об угрозе взрыва эвакуировали торговый центр (ТЦ) «Охотный ряд», рассказал источник РБК в ГУ МВД по столице.​ Также, как передает корреспондент РБК, по той же причине эвакуирован ТЦ «Мега» в Химках.

Из ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали около двух тысяч человек, сообщил источник РБК. Эвакуация проведена около 20:56. «На телефон экстренной службы города позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва», — объяснил причину эвакуации собеседник.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ТЦ «Охотный ряд» сейчас работают кинологи. Они проверяют наличие в здании подозрительных предметов.

«РИА Новости» передает, что эвакуация также проведена в торговых центрах «Хорошо!» на Хорошовском шоссе, «Мега-Теплый Стан», «Океания» на Кутузовском проспекте и «РИО». По информации ТАСС, из-за ложного звонка был эвакуирован и ТЦ «Москворечье» на Каширском шоссе.

В ТЦ «Хорошо!» кинологи подозрительных предметов не обнаружили. В «Меге-Теплый стан, по словам кинологов, угроза также оказалось ложной.

По предварительным данным «Интерфакса», за воскресный вечер в Москве уже эвакуированы, в общей сложности, около пяти тысяч человек.

Как позднее сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах все сообщения оказались ложными.

Ранее сообщалось, что за субботу 16 сентября звонки о «минировании» затронули около 20 тысяч россиян. Только в Москве были эвакуированы Ярославский вокзал, кинотеатр и ночной клуб. В воскресенье 17 сентября в Сургуте также был эвакуирован из-за ложного сообщения о бомбе ТЦ «Агора», а в Ханты-Мансийске", как передает «Интерфакс» — кинотеатр «Лангал».