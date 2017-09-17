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США и Украина забраковали российский проект резолюции о миссии ООН на Донбассе
18.09.2017 06:37 — Новости Мира | Tut.by
США и Украина не будут работать по тексту резолюции о размещении миротворцев на Донбассе, разработанной Россией. Киев вовсе может разработать собственный вариант. Об этом сообщил
По его словам, российская резолюция уже прошла обсуждение в Совете Безопасности. Россия предлагала работу по тексту резолюции, добавил Небензя. «Делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы», — сообщил дипломат.
Обе страны готовят «существенные замечания», заявил Небензя, отметив, что у Украины «возможно будет и контрпроект».
Тем не менее на заседании Совета Безопасности высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН тема будет вновь обсуждаться, добавил российский дипломат. Она будет подниматься на заседании открытого состава по миротворчеству, на котором Россия будет представлена главой МИД Сергеем Лавровым.
«Предполагаю, что в той или иной форме Украина затронет этот вопрос, разумеется, мы тоже будем на эту тему говорить в нашем выступлении», — добавил Небензя.
Во время выступления на саммите БРИКС 5 сентября президент Владимир Путин
Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября
Путин 11 сентября в разговоре с канлцером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что Россия согласится с работой миротворцев «не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки». ОБСЕ работает как на Донбассе, так и в других районах Украины.
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Обе страны готовят "существенные замечания", заявил Небензя, отметив, что у Украины "возможно будет и контрпроект".
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