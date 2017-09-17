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Полиция США сообщила о беспорядках в Сент-Луисе, где третий день проходят акции протеста

18.09.2017 07:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Сотни людей принимают участие в воскресенье в акциях протеста в Сент- Луисе (штат Миссури) после того, как суд признал невиновным бывшего полицейского, застрелившего темнокожего. По данным правоохранительных органов, в городе вспыхнули беспорядки, проводятся аресты.


Фото: Reuters

«Поступают сообщения о значительном ущербе общественному имуществу», — гласит запись, сделанная на странице полицейского управления Сент-Луиса в Twitter. По словам стражей порядка, некоторые протестующие «бьют окна» и «сеют хаос» на нескольких улицах города. «Полиция отдала приказ немедленно разойтись. Это больше не мирный протест», — отметили в управлении.

Там проинформировали, что к месту происшествия прибыли сотрудники сил безопасности в специальной защитной экипировке для того, чтобы разогнать толпу. «Произведено несколько арестов в связи с беспорядками», — говорится в сообщении.

Акции протеста в Сент-Луисе, вызванные оправданием в пятницу судом бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита, проходят уже третий день. В пятницу и субботу поначалу мирные демонстрации под вечер также выливались в беспорядки.

В первый день полиции пришлось применить против протестующих слезоточивый газ. В общей сложности за последние два дня были задержаны более 40 участников столкновений, не менее 10 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Убийство Смита произошло в декабре 2011 года. Стокли и его напарник тогда заподозрили афроамериканца в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться Смит. Стокли пять раз выстрелил в темнокожего, последний скончался на месте.

Стокли настаивал на своей невиновности и отказался от возможности рассмотрения его дела присяжными. Решал судьбу бывшего стража порядка судья Тимоти Уилсон. Он посчитал, что неопровержимых доказательств вины экс-полицейского найдено не было.

 
 
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По словам стражей порядка, некоторые протестующие "бьют окна" и "сеют хаос" на улицах города.

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