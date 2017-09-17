|
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
18.09.2017 07:53 — Новости Мира | Tut.by
Тропический шторм «Мария», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона. Об этом
По ее данным, стихия в настоящий момент находится в 225 км к северо-востоку от острова Барбадос и двигается в северо-западном направлении со скоростью около 6,5 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет примерно 33,5 м/с.
Ранее служба
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным метеорологов, скорость ветра в пределах урагана достигает 33,5 м/с.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии