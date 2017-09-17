США рассматривают вопрос о закрытии посольства на Кубе

США рассматривают вопрос о закрытии своего посольства на Кубе из-за серии инцидентов, в результате которых ряду американских дипломатических сотрудников потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью журналистам программы Face the Nation, которое телеканал CBS показал в воскресенье, 17 сентября.



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По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон «проводит оценку» ситуации. Вопрос о прекращении работы диппредставительства в настоящий момент находится «на рассмотрении», подчеркнул Тиллерсон.

Он отметил, что ситуация — «очень серьезная», и в некоторых случаях здоровью персонала был нанесен существенный ущерб. В результате указанных инцидентов пострадал в общей сложности минимум 21 сотрудник американского посольства в Гаване.

Отек головного мозга и когнитивные нарушения

Источники журналистов в Госдепе ранее утверждали, что речь шла об «акустической атаке» — направленном звуковом воздействии, которое не воспринимается слухом человека, но наносит ущерб его здоровью.

В American Foreign Service Association («Американской ассоциации дипломатической службы») — профсоюзном объединении при Госдепе США — отмечали, что у пострадавших диагностировали «легкие травмы и отек головного мозга», постоянную потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения.

У Вашингтона пока нас нет однозначного ответа, что могло вызвать эти симптомы. Все инциденты происходили с осени 2016 по август 2017 года.

Куба отвергает обвинения

В МИД Кубы в ответ на обвинения американской стороны заявили, что «безопасность и благополучие иностранных дипломатов» являются для страны приоритетом.