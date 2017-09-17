ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция Германии проверяет новый маршрут нелегальной миграции через Польшу

18.09.2017 09:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Федеральная полиция Германии проверяет связь между недавними случаями незаконного провоза иностранцев, зарегистрированными в прилегающих к Польше областях. Арестованы двое подозреваемых.


Фото: Reuters

Федеральная полиция Германии, предположительно, вскрыла новый маршрут нелегальной миграции. Сейчас проверяется, связаны ли между собой недавние случаи незаконного провоза иностранцев на территорию ФРГ, зарегистрированные в прилегающих в Польше областях, сообщает в воскресенье, 17 сентября, агентство dpa.

В тот же день суд в городе Фюрстенвальде поместил в предварительное заключение двух мужчин, подозреваемых в организации незаконного провоза. Речь идет о 46-летнем водителе грузовой фуры из Турции и 26-летнем сирийце, зарегистрированном в качестве беженца в Румынии, сообщает Управление федеральной полиции Берлина.

На грузовиках — из Польши в Германию

Накануне, 16 сентября, на автобане недалеко от границы с Польшей полиция остановила турецкую грузовую фуру, перевозившую 51 нелегального мигранта, среди них 17 детей. Полиция исходит из того, что все эти люди прибыли в Европу из Ирака, за исключением сирийца, также прятавшегося внутри грузовика. На основании противоречий в его показаниях были сделаны выводы, что сириец сам является одним из нелегальных перевозчиков.

Несколькими днями ранее сотрудники полиции задержали 40 нелегально проникших в Германию иракцев в населенном пункте Бад-Мускау в федеральной земле Саксония. По их словам, они были доставлены на грузовике из Турции в Польшу, где перевозчики высадили их, после чего люди пешком перешли границу с Германией. В конце августа полиция задержала в Бранденбурге 20 иранцев и иракцев, также прибывших туда на грузовой фуре.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас проверяется, связаны ли между собой недавние случаи незаконного провоза иностранцев на территорию ФРГ, зарегистрированные в прилегающих в Польше областях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США рассматривают вопрос о закрытии посольства на Кубе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика