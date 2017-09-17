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США, Китай и Россия проводят маневры возле КНДР

18.09.2017 12:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Сразу три крупные державы проводят военные учения возле Северной Кореи. Агентство «Синьхуа» не связывает китайско-российские маневры с конфликтом вокруг ядерной программы КНДР.

На фоне углубляющегося кризиса вокруг ядерной программы Северной Кореи сразу три крупные военные державы в понедельник, 18 сентября, начали маневры возле КНДР. Согласно сообщению китайского официального информагентства «Синьхуа», совместные китайско-российские учения проводятся в районе между Владивостоком и расположенной к северу от Японии частью Охотского моря. Агентство напрямую не связало эти маневры с конфликтом вокруг ядерной программы КНДР.

Между тем США и Южная Корея направили боевые самолеты на учения над Корейским полуостровом. По сообщению министерства обороны в Сеуле, самолеты вылетели с баз в Южной Корее, Японии и на острове Гуам.

Северная Корея, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, продолжает ракетные и ядерные испытания. Неделю назад Совет Безопасности ООН в очередной раз усилил санкции против режима в Пхеньяне.

 
 
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Сразу три крупные державы проводят военные учения возле Северной Кореи.

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