Кипр заработал миллиарды евро на продаже паспортов ЕС

Британская газета выяснила, кто в последние годы купил гражданство Кипра. Среди них есть российские олигархи, бывший депутат Госдумы и представители украинской элиты.

С 2013 года власти Кипра сумели привлечь в страну более 4 миллиардов евро, продавая гражданство по схеме «золотой визы», сообщает в воскресенье, 17 сентября, британская газета The Guardian. По данным издания, среди получивших кипрские паспорта есть российские олигархи и представители украинской элиты, которых обвиняют в коррупции.

Газета ознакомилась со списком из сотен имен, получивших кипрское гражданство таким способом, однако конкретных фамилий издание не называет. The Guardian лишь отмечает, что среди них есть «известные предприниматели и лица со значительным политическим влиянием», в том числе и бывший депутат Госдумы РФ, а также основатели крупнейшего коммерческого банка Украины. Всего в 2016 году гражданство по «золотой визе» получили 400 человек.

Начиная с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, вложившим 2 миллиона евро в недвижимость или 2,5 миллиона евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом новоявленный обладатель кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове. Достаточно появляться на Кипре один раз в семь лет.