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Кипр заработал миллиарды евро на продаже паспортов ЕС
18.09.2017 13:32 — Новости Мира | Tut.by
Британская газета выяснила, кто в последние годы купил гражданство Кипра. Среди них есть российские олигархи, бывший депутат Госдумы и представители украинской элиты.
С 2013 года власти Кипра сумели привлечь в страну более 4 миллиардов евро, продавая гражданство по схеме «золотой визы»,
Газета ознакомилась со списком из сотен имен, получивших кипрское гражданство таким способом, однако конкретных фамилий издание не называет. The Guardian лишь отмечает, что среди них есть «известные предприниматели и лица со значительным политическим влиянием», в том числе и бывший депутат Госдумы РФ, а также основатели крупнейшего коммерческого банка Украины. Всего в 2016 году гражданство по «золотой визе» получили 400 человек.
Начиная с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, вложившим 2 миллиона евро в недвижимость или 2,5 миллиона евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом новоявленный обладатель кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове. Достаточно появляться на Кипре один раз в семь лет.
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Начиная с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, вложившим 2 миллиона евро в недвижимость или 2,5 миллиона евро в государственные ценные бумаги или...
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