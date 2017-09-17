|
Сирийские войска при поддержке ВКС России форсировали Евфрат
18.09.2017 15:11 — Новости Мира | Tut.by
Части сирийской армии форсировали Евфрат и выбили боевиков «Исламского государства» из ряда населенных пунктов на восточном берегу реки, сообщает Минобороны.
По данным ведомства, пехота сирийской армии переправилась вместе с танками по наведенной понтонной переправе под прикрытием и при поддержке самолетов Воздушно-космических сил России.
Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало
Форсировав реку, штурмовые отряды правительственных войск развивают наступление на восток, в сторону границы с Ираком, говорится в сообщении Минобороны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Минобороны, части сирийских войск развивают наступление в направлении границы с Ираком.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии