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Сирийские войска при поддержке ВКС России форсировали Евфрат

18.09.2017 15:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Части сирийской армии форсировали Евфрат и выбили боевиков «Исламского государства» из ряда населенных пунктов на восточном берегу реки, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, пехота сирийской армии переправилась вместе с танками по наведенной понтонной переправе под прикрытием и при поддержке самолетов Воздушно-космических сил России.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись ударов ВКС, которыми на Евфрате были уничтожены катера и баржи, использовавшиеся ИГ для переброски боеприпасов и в качестве плавучих огневых точек.

Форсировав реку, штурмовые отряды правительственных войск развивают наступление на восток, в сторону границы с Ираком, говорится в сообщении Минобороны.

 
Теги: Новости
 
 
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По данным Минобороны, части сирийских войск развивают наступление в направлении границы с Ираком.

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