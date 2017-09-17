Сирийские войска при поддержке ВКС России форсировали Евфрат

Части сирийской армии форсировали Евфрат и выбили боевиков «Исламского государства» из ряда населенных пунктов на восточном берегу реки, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, пехота сирийской армии переправилась вместе с танками по наведенной понтонной переправе под прикрытием и при поддержке самолетов Воздушно-космических сил России.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись ударов ВКС, которыми на Евфрате были уничтожены катера и баржи, использовавшиеся ИГ для переброски боеприпасов и в качестве плавучих огневых точек.

Форсировав реку, штурмовые отряды правительственных войск развивают наступление на восток, в сторону границы с Ираком, говорится в сообщении Минобороны.