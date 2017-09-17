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"Нам сказали прыгать, мы прыгнули". Дети рассказали о пожаре в Одесском лагере
18.09.2017 15:41 — Новости Мира | Tut.by
В ночь на субботу в Одессе
Журналисты
«Мы услышали запах и забежали в ванную, чтобы закрыться полотенцами и не надышаться. И нам сказали прыгать, мы прыгнули», — рассказывает Ольга.
15-летняя Екатерина Ной вытащила из огня восьмерых детей, которые также являются участниками танцевального коллектива, но младше спасшей их девочки. Родители привезли девочку в больницу уже без сознания, но она себя героем не считает.
«Я не считаю себя героем. Я не погасила пожар, ничего такого не сделала. Я просто делала то, что в панике мне казалось делать важным. То, что надо было сделать», — рассказала девушка.
Спасатели и волонтеры продолжают искать еще одну девочку, возможно, она испугалась и убежала.
Генпрокуратура Украины проводит расследование пожара в лагере, а во всех школах, детских садах и больницах города проводят проверку по противопожарной безопасности.
«Президент собрал совещание силовиков, где было отдано четкое указание — провести тщательное расследование и определить виновных в этой трагедии. Это могут быть и руководители местных органов самоуправления, это могут быть и руководители министерства, может, социальной политики, кому подчинено направление по вертикали, может, и руководители самого лагеря. Но для того, чтобы фамилии называть, надо провести расследование. Докладываю, генпрокуратура уже проводит расследование, уже определены первые направления и первые виновники, фамилии определены. С ними ведется соответствующая работа», — сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает
Спасатели отмечали, что в лагере не оказалось воды для тушения пожара. Работникам ГСЧС пришлось протягивать рукава к гидранту на другую улицу, что затруднило процесс ликвидации возгорания. Также в лагере не сработала пожарная сигнализация.
В лагере «Виктория» в 2014-2016 годах провели реконструкцию: отремонтировали пищеблок, столовую и трехэтажный спальный корпус. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере, один из которых и сгорел.
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В ночь на субботу в Одессе горел детский оздоровительный лагерь. В результате погибли трое детей, еще трое с различными травмами попали в больницу, одну девочку до...
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