ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нам сказали прыгать, мы прыгнули". Дети рассказали о пожаре в Одесском лагере

18.09.2017 15:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь на субботу в Одессе горел детский оздоровительный лагерь. В результате погибли трое детей, еще трое с различными травмами попали в больницу, одну девочку до сих пор не нашли.


Фото: dsns.gov.ua

Журналисты ТСН побывали в больнице, где пострадавших при пожаре детей 18 сентября перевели из реанимации в другое отделение. Три девочки из танцевального коллектива «Адель» отравились угарным газом. 11-летняя Ольга Задорина получила травму позвоночника. Из-за того, что двери были охвачены пламенем, дети прыгали из окна второго этажа.

«Мы услышали запах и забежали в ванную, чтобы закрыться полотенцами и не надышаться. И нам сказали прыгать, мы прыгнули», — рассказывает Ольга.

15-летняя Екатерина Ной вытащила из огня восьмерых детей, которые также являются участниками танцевального коллектива, но младше спасшей их девочки. Родители привезли девочку в больницу уже без сознания, но она себя героем не считает.

«Я не считаю себя героем. Я не погасила пожар, ничего такого не сделала. Я просто делала то, что в панике мне казалось делать важным. То, что надо было сделать», — рассказала девушка.

Спасатели и волонтеры продолжают искать еще одну девочку, возможно, она испугалась и убежала.

Генпрокуратура Украины проводит расследование пожара в лагере, а во всех школах, детских садах и больницах города проводят проверку по противопожарной безопасности.

«Президент собрал совещание силовиков, где было отдано четкое указание — провести тщательное расследование и определить виновных в этой трагедии. Это могут быть и руководители местных органов самоуправления, это могут быть и руководители министерства, может, социальной политики, кому подчинено направление по вертикали, может, и руководители самого лагеря. Но для того, чтобы фамилии называть, надо провести расследование. Докладываю, генпрокуратура уже проводит расследование, уже определены первые направления и первые виновники, фамилии определены. С ними ведется соответствующая работа», — сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает 112.ua.

Спасатели отмечали, что в лагере не оказалось воды для тушения пожара. Работникам ГСЧС пришлось протягивать рукава к гидранту на другую улицу, что затруднило процесс ликвидации возгорания. Также в лагере не сработала пожарная сигнализация.

В лагере «Виктория» в 2014-2016 годах провели реконструкцию: отремонтировали пищеблок, столовую и трехэтажный спальный корпус. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере, один из которых и сгорел.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на субботу в Одессе горел детский оздоровительный лагерь. В результате погибли трое детей, еще трое с различными травмами попали в больницу, одну девочку до...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Сирийские войска при поддержке ВКС России форсировали Евфрат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика