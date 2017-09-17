В ночь на субботу в Одессе горел детский оздоровительный лагерь. В результате погибли трое детей, еще трое с различными травмами попали в больницу, одну девочку до сих пор не нашли.



Фото: dsns.gov.ua

Журналисты ТСН побывали в больнице, где пострадавших при пожаре детей 18 сентября перевели из реанимации в другое отделение. Три девочки из танцевального коллектива «Адель» отравились угарным газом. 11-летняя Ольга Задорина получила травму позвоночника. Из-за того, что двери были охвачены пламенем, дети прыгали из окна второго этажа.

«Мы услышали запах и забежали в ванную, чтобы закрыться полотенцами и не надышаться. И нам сказали прыгать, мы прыгнули», — рассказывает Ольга.

15-летняя Екатерина Ной вытащила из огня восьмерых детей, которые также являются участниками танцевального коллектива, но младше спасшей их девочки. Родители привезли девочку в больницу уже без сознания, но она себя героем не считает.

«Я не считаю себя героем. Я не погасила пожар, ничего такого не сделала. Я просто делала то, что в панике мне казалось делать важным. То, что надо было сделать», — рассказала девушка.

Спасатели и волонтеры продолжают искать еще одну девочку, возможно, она испугалась и убежала.

Генпрокуратура Украины проводит расследование пожара в лагере, а во всех школах, детских садах и больницах города проводят проверку по противопожарной безопасности.

«Президент собрал совещание силовиков, где было отдано четкое указание — провести тщательное расследование и определить виновных в этой трагедии. Это могут быть и руководители местных органов самоуправления, это могут быть и руководители министерства, может, социальной политики, кому подчинено направление по вертикали, может, и руководители самого лагеря. Но для того, чтобы фамилии называть, надо провести расследование. Докладываю, генпрокуратура уже проводит расследование, уже определены первые направления и первые виновники, фамилии определены. С ними ведется соответствующая работа», — сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает 112.ua .

Спасатели отмечали, что в лагере не оказалось воды для тушения пожара. Работникам ГСЧС пришлось протягивать рукава к гидранту на другую улицу, что затруднило процесс ликвидации возгорания. Также в лагере не сработала пожарная сигнализация.

В лагере «Виктория» в 2014-2016 годах провели реконструкцию: отремонтировали пищеблок, столовую и трехэтажный спальный корпус. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере, один из которых и сгорел.