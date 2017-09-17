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Суд оправдал обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Одессе в мае 2014 года
18.09.2017 17:02 — Новости Мира | Tut.by
Суд города Ильичевска признал невиновными обвиняемых в деле о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Как сообщает издание «Таймер-Одесса».
Как передает издание, суд посчитал недоказанной вину подсудимых, а также указал, что следствие по делу было проведено не качественно.
Суд зачитал заявление родных четверых из шести погибших на Греческой площади о том, что они не видят среди подсудимых виновных в смерти их родных.
Фото- и видеоматериалы, которые представила сторона обвинения, суд посчитал неубедительными, указав, что это были не оригиналы, а отредактированные копии, к тому же прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые.
«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — зачитал решение судья.
Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.
Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.
Обвиняемые также отрицали свою вину. Все они утверждают, что не участвовали в массовых беспорядках, некоторые говорят, что оказались на месте событий случайно.
На скамье подсудимых находились пятеро человек, им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 294 УК Украины — массовые беспорядки. Гособвинитель требовал для них от 8 до 15 лет лишения свободы.
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суд посчитал недоказанной вину подсудимых, а также указал, что следствие по делу было проведено не качественно.
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