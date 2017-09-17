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Суд оправдал обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Одессе в мае 2014 года

18.09.2017 17:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Суд города Ильичевска признал невиновными обвиняемых в деле о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Как сообщает издание «Таймер-Одесса».


Фото: dumskaya.net

Как передает издание, суд посчитал недоказанной вину подсудимых, а также указал, что следствие по делу было проведено не качественно.

Суд зачитал заявление родных четверых из шести погибших на Греческой площади о том, что они не видят среди подсудимых виновных в смерти их родных.

Фото- и видеоматериалы, которые представила сторона обвинения, суд посчитал неубедительными, указав, что это были не оригиналы, а отредактированные копии, к тому же прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые.

«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — зачитал решение судья.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Обвиняемые также отрицали свою вину. Все они утверждают, что не участвовали в массовых беспорядках, некоторые говорят, что оказались на месте событий случайно.

Трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года. Тогда произошли столкновения приехавших из Харькова футбольных фанатов, боевиков «Правого сектора» и представителей «самообороны майдана» из Киева со сторонниками федерализации. В ходе беспорядков в городе погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

На скамье подсудимых находились пятеро человек, им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 294 УК Украины — массовые беспорядки. Гособвинитель требовал для них от 8 до 15 лет лишения свободы.

 
 
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суд посчитал недоказанной вину подсудимых, а также указал, что следствие по делу было проведено не качественно.

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