Литва заявила о перелете российских Ил-76 через свою воздушную границу

Два транспортных самолета нарушили воздушное пространство страны и оставались в небе над Литвой около двух минут, пояснили в Вильнюсе. Литовские СМИ связали инцидент с учениями «Запад-2017».

Посол России в Литве Александр Удальцов был вызван 18 сентября в Министерство иностранных дел страны. Ему была вручена нота из-за нарушения воздушного пространства страны двумя российскими военно-транспортными самолетами Ил-76, пояснили в ведомстве.

Воздушное пространство страны было нарушено 16 сентября, заявили в Вильнюсе, самолеты находились в воздушном пространстве страны до двух минут. Они летели из основной части России в Калининградскую область, указали в МИД Литвы.

Литовская сторона выразила протест в связи с произошедшим и потребовала от Москвы как можно скорее объяснить произошедшее. Также Россию попросили принять меры, чтобы подобное не повторялось.

По данным издания Delfi , нарушение воздушного пространство зафиксировано во время российско-белорусских учений «Запад-2017». В сообщении МИД Литвы эти учения не упоминаются.