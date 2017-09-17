|
Литва заявила о перелете российских Ил-76 через свою воздушную границу
18.09.2017 17:55 — Новости Мира | Tut.by
Два транспортных самолета нарушили воздушное пространство страны и оставались в небе над Литвой около двух минут, пояснили в Вильнюсе. Литовские СМИ связали инцидент с учениями «Запад-2017».
Посол России в Литве Александр Удальцов был вызван 18 сентября в Министерство иностранных дел страны. Ему была вручена нота из-за нарушения воздушного пространства страны двумя российскими военно-транспортными самолетами Ил-76, пояснили в ведомстве.
Воздушное пространство страны было нарушено 16 сентября, заявили в Вильнюсе, самолеты находились в воздушном пространстве страны до двух минут. Они летели из основной части России в Калининградскую область, указали в МИД Литвы.
Литовская сторона выразила протест в связи с произошедшим и потребовала от Москвы как можно скорее объяснить произошедшее. Также Россию попросили принять меры, чтобы подобное не повторялось.
По данным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол России в Литве Александр Удальцов был вызван 18 сентября в Министерство иностранных дел страны.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии