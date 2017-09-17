Владимир Путин проинспектировал российско-белорусские учения «Запад-2017». Как сообщает ТАСС , с этой целью верховный главнокомандующий армии России прибыл на полигон Лужский в Ленинградской области.



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«Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 км, войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах», — рассказал журналистам командующий войсками российского Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.





























«Оценка верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая», — добавил он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси Александр Лукашенко примет участие в учениях 20 сентября. Как сообщила пресс-служба президента , глава государства отправится на общевойсковой полигон под Борисовом.