|
"Оценка верховным главнокомандующим выставлена высокая". Как Путин за учениями "Запад-2017" наблюдал
18.09.2017 18:24 — Новости Мира | Tut.by
Владимир Путин проинспектировал российско-белорусские учения «Запад-2017». Как сообщает
«Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 км, войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах», — рассказал журналистам командующий войсками российского Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Оценка верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая», — добавил он.
Главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси Александр Лукашенко примет участие в учениях 20 сентября. Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Оценка верховным главнокомандующим выставлена высокая". Как Путин за учениями "Запад-2017" наблюдал
"Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 км, войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах", - рассказал журналистам командующий...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии