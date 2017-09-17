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"Оценка верховным главнокомандующим выставлена высокая". Как Путин за учениями "Запад-2017" наблюдал

18.09.2017 18:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Владимир Путин проинспектировал российско-белорусские учения «Запад-2017». Как сообщает ТАСС, с этой целью верховный главнокомандующий армии России прибыл на полигон Лужский в Ленинградской области.


Фото: kremlin.ru

«Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 км, войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах», — рассказал журналистам командующий войсками российского Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.












«Оценка верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая», — добавил он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси Александр Лукашенко примет участие в учениях 20 сентября. Как сообщила пресс-служба президента, глава государства отправится на общевойсковой полигон под Борисовом.

 
 
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"Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 км, войска одновременно выполняли задачу на трех полигонах", - рассказал журналистам командующий...

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