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Ураган "Мария" усилился до третьей категории и движется в сторону Карибских островов, пострадавших от "Ирмы"
18.09.2017 20:51 — Новости Мира | Tut.by
Тропический шторм «Мария», образовавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана и движется на острова Карибского бассейна, ранее пострадавшие от урагана «Ирма». К вечеру воскресенья, 19 сентября, «Мария» находилась в 225 километрах к северу-востоку от Барбадоса. Скорость ветра в нем достигает 130 километров в час, и он постоянно усиливается.
Правительство Пуэрто-Рико уже начало подготовку к удару стихии. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть побережья во вторник, 19 сентября. По некоторым данным, «Мария» идет схожим маршрутом с устроившим колоссальные разрушения на карибских островах и во Флориде ураганом «Ирма», однако определить точное направление не представляется возможным. К моменту, когда «Мария» достигнет Пуэрто-Рико, мощность урагана может достичь третьей из пяти возможных категорий.
Острова превратились в груду развалин
Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин.
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Ураган "Мария" усилился до третьей категории и движется в сторону Карибских островов, пострадавших от "Ирмы"
Скорость ветра в нем достигает 130 километров в час, и он постоянно усиливается.
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