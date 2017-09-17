ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ураган "Мария" усилился до третьей категории и движется в сторону Карибских островов, пострадавших от "Ирмы"

18.09.2017 20:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тропический шторм «Мария», образовавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана и движется на острова Карибского бассейна, ранее пострадавшие от урагана «Ирма». К вечеру воскресенья, 19 сентября, «Мария» находилась в 225 километрах к северу-востоку от Барбадоса. Скорость ветра в нем достигает 130 километров в час, и он постоянно усиливается.


Фото: Reuters

Правительство Пуэрто-Рико уже начало подготовку к удару стихии. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть побережья во вторник, 19 сентября. По некоторым данным, «Мария» идет схожим маршрутом с устроившим колоссальные разрушения на карибских островах и во Флориде ураганом «Ирма», однако определить точное направление не представляется возможным. К моменту, когда «Мария» достигнет Пуэрто-Рико, мощность урагана может достичь третьей из пяти возможных категорий.

Острова превратились в груду развалин

Ураган «Ирма» — самый мощный ураган, зарегистрированный когда-либо в Атлантическом океане — в начале сентября нанес разрушительный удар по части территории США и островам Карибского бассейна.

Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95 процентов объектов построек. Примерно такая же ситуация — во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек.

Во Флориде более 6 миллионов жителей вынуждены были покинуть свои дома, около 114 тысяч были размещены в центрах эвакуации. Почти четыре миллиона человек остались без электричества.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорость ветра в нем достигает 130 километров в час, и он постоянно усиливается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Оценка верховным главнокомандующим выставлена высокая". Как Путин за учениями "Запад-2017" наблюдал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика