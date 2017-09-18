Трамп раскритиковал ООН

США будут добиваться претворения в жизнь реформ в Организации Объединенных Наций (ООН), способствующих повышению эффективности организации в укреплении мира на планете.



Антониу Гутерриш и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Об этом заявил в понедельник президент Дональд Трамп, обращаясь с приветственным словом к участникам однодневного саммита по реформированию всемирной организации.

Этот форум проводится по инициативе администрации Трампа в штаб-квартире ООН за день до начала общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной ассамблеи. Форум собрал, как сообщила, открывая эту встречу на высоком уровне, постпред США при ООН Никки Хейли, представителей почти 130 стран.

«Мы подтверждаем свою приверженность реформам в ООН», — подчеркнул в своем выступлении Трамп. Он выразил признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его усилия «по поиску путей улучшения деятельности Объединенных Наций». «Мы поддерживаем ваши усилия», — заверил глава Белого дома.

По мнению Трампа, «в последние годы ООН не реализовывала полностью имеющийся потенциал из-за бюрократизма и неумелого управления». «Хотя регулярный бюджет ООН возрос на 140%, а число сотрудников увеличилось более чем вдвое с 2000 года, мы не видим результатов, — продолжил президент. — Но я знаю, что при нынешнем генеральном секретаре ситуация меняется и меняется быстро <…> Мы хотели бы добиться того, чтобы ООН вернула доверие людей всего мира».

Трамп призвал Гутерриша «использовать все полномочия, чтобы преодолеть бюрократию, реформировать устаревшие системы и принимать решения для реализации главной миссии ООН». «Все страны — члены ООН должны вносить равный вклад как в военном, так и в финансовом плане, — считает президент. — Мы также просим, чтобы каждая миротворческая миссия имела ясно определенные цели и контрольные показатели для оценки того, насколько успешно она проводится».

«Если мы будем работать сообща и претворять в жизнь реформы, ООН возродится как более эффективная сила в деле укрепления мира и гармонии на планете», — сказал глава Белого дома.

Чего добивается Трамп

Трамп регулярно подвергал ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. В апреле на встрече с членами Совета Безопасности ООН в Белом доме он заявил: «ООН не решает проблемы. И я думаю, что теперь она начнет это делать. Страны — члены ООН будут собираться вместе и урегулировать конфликты».

В последние месяцы Вашингтон — крупнейший донор организации — урезал финансирование ряда программ ООН.

До сих пор США покрывали свыше 22% регулярного бюджета организации, который составляет примерно $ 5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, которые обходятся в $ 7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на ООН и ее программы около $ 10 млрд в год. По мнению Трампа, такое распределение финансового бремени в ООН является «несправедливым». Он считает, что взносы США на миротворческую деятельность организации не должны превышать 25%.

23 мая администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 финансовый год, который предполагает сокращение финансирования миротворческих миссий ООН на $ 1 млрд, а также уменьшение взносов в бюджет международных организаций в общей сложности на 44%. Как заявил на следующий день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в случае резкого снижения финансирования организация не сможет выполнять главные задачи в области миротворчества, гуманитарной помощи и защиты прав человека.

Инициативу не поддержали 70 стран

По информации агентства Reuters , к участию в форуме предполагалось допустить лишь те страны, которые согласятся подписать состоящую из 10 пунктов декларацию, в которой содержится призыв к Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» организации.

«Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив», — говорится в проекте документа, который находится в распоряжении агентства. В декларацию включено требование «сокращать <…> излишнее количество рабочих мест <…>, в том числе среди основных органов ООН».

Как отметила в своем выступлении Хейли, «128 стран подписали декларацию по состоянию на сегодняшнее утро, и мы продолжаем подсчет». По ее словам, такой уровень поддержки инициативы США позволит добиться проведения крайне необходимых реформ. В то же время Хейли признала, что документ не поддержали 70 стран. Она подчеркнула, что США будут добиваться единодушной поддержки своей инициативы, так как понимают, насколько важен консенсус при принятии решений в ООН.

По информации ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят Россия, Китай и Франция, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Позиция России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос ТАСС об отношении к документу, заявил в минувшую пятницу журналистам, что не уверен в том, что Россия подпишет предложенную США декларацию о реформе. «Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь», — сказал дипломат.

По его словам, повысить эффективность ООН можно только путем межправительственных переговоров. Предлагаемый же США документ — это «декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкции генеральному секретарю, как перестроить организацию», — отметил Небензя. Он подчеркнул, что ни США, «ни какая-либо группа стран-единомышленниц не может провести реформу ООН без согласия всех стран-членов».

Дискуссии на саммите

Ранее Хейли кратко обозначила две темы, которые в числе прочих будут обсуждаться на форуме за закрытыми дверями: необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) и повышение эффективности миротворческих операций. В марте заместитель помощника госсекретаря США Эрин Беркли, выступая на заседании СПЧ в Женеве, заявила: «Чтобы данный совет пользовался доверием, не говоря уже о его успешной работе, он должен отойти от несбалансированных и непродуктивных позиций». А американская газета Politico даже сообщила о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из СПЧ, полагая, что он работает неэффективно и предвзято относится к Израилю.

«Сейчас, как никогда ранее, важно отстаивать соблюдение прав человека», — заявила Хейли на спецбрифинге в Белом доме в минувшую пятницу.

Что касается миротворческих операций, то, по словам постпреда, «нам нужно добиться того, чтобы и они проводились более эффективно». «В течение последних нескольких месяцев мы проанализировали каждую осуществляемую миротворческую миссию и изменили их, — сказала Хейли. — В результате нам удалось сэкономить полмиллиарда долларов».

На вопрос одного из журналистов, не планируется ли на саммите затронуть и вопрос о необходимости увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, чего давно добивается Индия, Хейли ответила: «О реформе Совета Безопасности продолжают говорить. Я знаю, этого хочет Индия, этого хотят и многие другие страны. Поживем — увидим».