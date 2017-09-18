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Порошенко объяснил важность летального оружия для Украины
19.09.2017 01:05 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставка летального оружия для Украины от Вашингтона важна для Киева, сообщает радио
Об этом он сказал, выступая на встрече с лидерами украинской общины и представителями крымскотатарских организаций в США.
«Это не просто позиция, которая позволяет нам значительно повысить цену, которую заплатит российский агрессор, если он перейдет к наступательным действиям, но это еще открывает возможности предоставления нам аналогичной помощи со стороны Великобритании, Канады, других государств», — отметил глава государства.
По словам Порошенко, в этих переговорах стороны очень далеко продвинулись.
Он также отметил, что в рамках поставок будет не только мощное оружие, но и системы радиоэлектронной борьбы, которые представят «неопровержимые доказательства преступлений России».
Украинский лидер подчеркнул, что «это не просто оружие, а это юридический инструмент защиты украинской позиции».
Ранее вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила уверенность в том, что решение США о поставках Киеву летального оружия «очень близко».
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Украинский лидер подчеркнул, что "это не просто оружие, а это юридический инструмент защиты украинской позиции".
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