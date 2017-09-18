Испания объявила посла КНДР персоной нон грат

Власти Испании попросили посла КНДР покинуть страну до 30 сентября. Соответствующее заявление сделало в понедельник министерство иностранных дел на своей официальной странице в Twitter.

«Сегодня был вызван посол КНДР, ему сообщили о том, что он объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну до 30 сентября», — говорится в сообщении.

КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Согласно выводам Пентагона, была испытана ракета средней дальности. Испытание было проведено через четыре дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении ограничений в отношении Пхеньяна.