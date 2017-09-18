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Порошенко: Сенат США одобрил выделение 500 млн долларов военной помощи Украине
19.09.2017 07:21 — Новости Мира | Tut.by
Проект оборонного бюджета, одобренный в США, предполагает предоставление Киеву летального оружия. Об этом он сообщил в
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год, в котором предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.
Он также заявил, что проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера.
«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежной и береговой охраны», − говорится в сообщении украинского президента.
Петр Порошенко также отметил, что это решение Сенат принял незадолго до его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Проект оборонного бюджета, одобренный в США, предполагает предоставление Киеву летального оружия.
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