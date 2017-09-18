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Ураган "Мария" достиг максимальной категории и обрушился на Доминику
19.09.2017 08:17 — Новости Мира | Tut.by
Ураган «Мария», который приблизился к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом
Скорость ветра составляет 260 километров в час. Метеорологи прогнозируют подъем воды на 2−3 метра выше обычных приливных значений.
Стихия уже начала наносить разрушения. Так, премьер-министр островного государства Доминика
Кроме «Марии», в Атлантическом океане недалеко от восточного побережья США бушует ураган «Хосе».
В конце августа на штат Техас обрушился ураган «Харви». Он оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами урагана и вызванных им наводнений
10 сентября на Флориду обрушился еще один ураган, «Ирма». До этого он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Его
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Кроме "Марии", в Атлантическом океане недалеко от восточного побережья США бушует ураган "Хосе".
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