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"Ошибка или проверка бдительности?" Министр обороны Литвы - о нарушении границы российскими Ил-76

19.09.2017 11:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что нарушение двумя российскими самолетами литовского воздушного пространства могло быть как ошибкой военных, так и проверкой на бдительность, сообщает delfi.lt.


Раймундас Кароблис. Фото: Delfi

«Мы не можем позволить так поступать с воздушным пространством. Наши права следует уважать и входить без разрешения в наше воздушное пространство нельзя», — сказал министр.

Он отметил, что полет военно-транспортных самолетов «Ил-76» над Балтийским морем может быть связан с проходящими учениями «Запад-2017». По его словам, самолеты могли перевозить необходимое для учений оборудование или военных.

«Определенные ошибки — с учетом числа и высокой интенсивности передвижения военных — могут быть. Не следует исключать, что это была ошибка, (…) однако также не следует исключать, что так могли проверять нашу бдительность», — сказал Кароблис.

Накануне Вильнюс заявил, что 16 сентября два транспортных самолета нарушили воздушное пространство страны и оставались в небе над Литвой около двух минут.

Посла России в Литве вызвали в МИД и вручили ноту протеста. В ведомстве уточнили, что самолеты летели в Калининградскую область, а также потребовали от России принять меры, чтобы исключить подобные инциденты.

В Минобороны России назвали претензии Литвы «полититизированными и не соответствующими действительности». Там пояснили, что из-за плохой погоды самолеты отклонились от курса в целях безопасности экипажа. По данным российской стороны, они предупредили Вильнюс об отклонении от маршрута.

Министр обороны Литвы рассказал, что воздушное пространство страны было нарушено в районе Куршской косы. Кароблис заявил, что российские «Ил-76» не сопровождались истребителями НАТО, которые базируются в стране. Он пояснил, что самолеты РФ «шли в соответствии с предоставленным заранее планом, поддерживали связь, у них были включены транспондеры, а отреагировать на нарушение границы истребители США не успели».

 
 
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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что нарушение двумя российскими самолетами литовского воздушного пространства могло быть как ошибкой военных,...

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