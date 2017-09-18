Глава правительства Мьянмы впервые высказалась о ситуации с рохинджа

Государственный советник и де-факто глава правительства Мьянмы Аунг Сан Су Чжи впервые публично осудила насилие против мусульманского меньшинства рохинджа в штате Ракхайн. В своем телеобращении к народу во вторник, 19 сентября, лауреат Нобелевской премии мира заявила о неприемлемости любых нарушений прав человека, от кого бы они ни исходили. Она обещала принять меры против нарушителей независимо от их религиозной, этнической и политической принадлежности.



Аун Сан Су Чжи. 13 июня 2017 года. Фото: Reuters

«Все мы хотим мира, а не войны», — заверила Аунг Сан Су Чжи, добавив, что она сочувствует всем людям, пострадавшим от конфликта в Ракхайне. Государственный советник Мьянмы обещала лично ознакомиться с происходящим в этом регионе и допустить в страну иностранных наблюдателей.

В то же время она призвала мировое сообщество к терпению. «Мы молодая и хрупкая демократия, которая сталкивается с большим количеством проблем», — пояснила Аунг Сан Су Чжи. Она также не стала углубляться в детали по поводу действий военных.

Мьянма готова содействовать возвращению беженцев

Аунг Сан Су Чжи выразила готовность «в любой момент» изучить статус рохинджа, которые в последние недели массово бегут в соседнюю Бангладеш, спасаясь от насилия в Ракхайне. По ее словам, Мьянма готова содействовать возвращению беженцев. При этом госсоветник не сказала ничего о гарантиях возвращения.

Правительство Мьянмы уже многие месяцы проводит силовую операцию против рохинджа, которых в стране называют «бенгальскими террористами». Жертвами этой операции, а также межрелигиозных столкновений стали многие сотни людей, преимущественно рохинджа. В Бангладеш бежали уже более 400 тысяч мусульман.

Международная критика

Правительство Мьянмы находится под огнем международной критики из-за происходящего. Аунг Сан Су Чжи обвиняют в бездействии. Из-за этого лауреат Нобелевской премии мира отказалась от участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где события в Мьянме будут одной из важных тем.

Представители мусульманского меньшинства Мьянмы и правозащитники обвиняют правительство этой страны в этнических чистках и попытке изгнать мусульман.

В Мьянме проживает более одного миллиона мусульман-рохинджа. На протяжении многих десятилетий они подвергаются дискриминации в стране, где большинство населения составляют буддисты. Многие из рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами страны.

Что происходит в Мьянме и кто такие рохинджа?