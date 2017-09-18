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Правительство Молдовы обратилось в Конституционный суд из-за конфликта с президентом

19.09.2017 13:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство Молдовы на специальном заседании во вторник приняло решение запросить Конституционный суд, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать предложенного премьером министра.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Правительство обращается в Конституционный суд за пояснениями части 6 статьи 98 конституции Молдавии, чтобы разъяснить действия, которые могут предпринять премьер-министр и парламент страны, если президент повторно отказывается назначать министра. Действия правительства направлены на то, чтобы избежать блокировки министерства обороны», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее премьер Павел Филип высказал мнение, что президент Игорь Додон нарушит конституцию, если не утвердит повторно предложенного правительством кандидата в министры обороны Евгения Стурзу. Додон уже второй раз отклонил его кандидатуру, объяснив, что у Стурзы нет необходимого опыта для такой работы, и предложил на этот пост генерала Виктора Гайчука, который уже возглавлял оборонное ведомство в 2001—2005 годах.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава Молдовы подчеркнул, что никогда не утвердит кандидатуру Стурзы. Он заявил, что его «позиция остается прежней», он настаивает «на профессиональном военном».

Отношения между ветвями власти в Молдове обострились после того, как в сентябре правительство решило направить молдавских военных на учения НАТО в Украине вопреки запрету президента, который считается верховным главнокомандующим. В ответ Додон издал приказ, запрещающий военным покидать пределы страны без его разрешения, и потребовал отставки исполняющего обязанности министра обороны.

После этого лидер правящей в Молдове Демократической партии Владимир Плахотнюк сообщил, что парламент соберется на специальное заседание, где примет ряд законов, ограничивающих деятельность главы государства. По его словам, в первую очередь будут внесены поправки в закон «О национальной обороне», которые позволят правительству направлять молдавских военных на учения за рубежом без согласия президента.

 
 
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Кабмин просит суд пояснить, что делать премьер-министру и парламенту, когда президент повторно отказывается назначить предложенного ими министра.

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