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Появилось новое видео случайного обстрела людей с вертолета на учениях "Запад-2017"
19.09.2017 15:21 — Новости Мира | Tut.by
В СМИ продолжают публиковать новые видео случайного пуска ракет вертолетом Ка-52 на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом, где идут учения «Запад-2017». Минобороны России заявило, что информация о пострадавших в результате непроизвольного обстрела людях является провокацией и не соответствует действительности.
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Сегодня же главный редактор портала 66.ru Богдан Кульчицкий ответил Минобороны и рассказал подробности того, как видео попало в редакцию. Он отметил, что новость пришла к ним через форму обратной связи, а журналисты потратили полдня, чтобы убедиться: инцидент произошел во время учений. По его словам, снимавший видео человек «не является случайным зевакой», пишет телеканал
Также в Сети публикуют видео последствий ошибочного ракетного удара.
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В СМИ продолжают публиковать новые видео случайного пуска ракет вертолетом Ка-52 на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом, где идут учения "Запад-2017".
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