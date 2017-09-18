В СМИ продолжают публиковать новые видео случайного пуска ракет вертолетом Ка-52 на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом, где идут учения «Запад-2017». Минобороны России заявило, что информация о пострадавших в результате непроизвольного обстрела людях является провокацией и не соответствует действительности.



Фото: 66.ru

Информацию об инциденте первым сообщил ресурс 66.ru. Издание со ссылкой на источник написало, что в результате инцидента 17 или 18 сентября сгорело два автомобиля и травмировано два человека. Позже Минобороны заявило, что опубликованный на видео инцидент произошел в другой день, пострадавших среди людей нет, а ракета попала в стоянку и повредила только автомобили.

Источник РБК , близкий к Минобороны, сообщил, что на полигоне из-за инцидента 16 сентября пострадали трое. Он уточнил, что это не гражданские лица. РБК также публикует новое видео инцидента.

Сегодня же главный редактор портала 66.ru Богдан Кульчицкий ответил Минобороны и рассказал подробности того, как видео попало в редакцию. Он отметил, что новость пришла к ним через форму обратной связи, а журналисты потратили полдня, чтобы убедиться: инцидент произошел во время учений. По его словам, снимавший видео человек «не является случайным зевакой», пишет телеканал

Также в Сети публикуют видео последствий ошибочного ракетного удара.