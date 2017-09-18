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Премьер Доминики об ударе урагана "Мария": "Мы потеряли все"

19.09.2017 15:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Ураган «Мария» прошелся по острову Доминика в Карибском море, нанеся колоссальные разрушения. «Мы потеряли все, что только можно купить за деньги», — сказал премьер-министр острова Рузвельт Скеррит.

Он призвал дружественные страны, располагающие авиацией, прийти на помощь народу Доминики.

«Сейчас главные приоритеты — спасение тех, кто не может выбраться из дома самостоятельно, и оказание медицинской помощи раненным. Нам понадобится помощь, друзья. Нам понадобится всевозможная помощь», — написал он.

С начала стихийного бедствия премьер публиковал в соцсетях последние обновления о происходящем, пока с его собственного дома не снесло крышу. После этого он написал, что полностью зависит от воли урагана.

«Больше всего я опасаюсь, что утром мы узнаем о серьезно пострадавших и, возможно, погибших из-за возможных оползней, которые могут начаться из-за постоянных ливней», — написал он после того, как его спасли.

Все порты и аэропорты острова закрыты, жителям прибрежной полосы было отдано распоряжение об эвакуации в специально оборудованные убежища.

О жертвах пока не сообщается.

Доминика (которую иногда путают с более популярной у туристов Доминиканской Республикой) — небольшое государство с населением около 75 тысяч жителей, расположенное на одном из Малых Антильских островов, между Мартиникой и Гваделупой. Часть Гваделупы уже находится во власти стихии.

«Мария» движется примерно по тому же маршруту, что и ураган «Ирма», который ранее нанес серьезный ущерб этому региону.

Прежде чем обрушиться на Доминику, «Мария» усилилась до пятой категории, которую специалисты также называют категорией «потенциальной катастрофы». Порывы ветра достигают 260 км в час.

Соседняя Мартиника объявила о максимальном уровне опасности, а в Гваделупе, на которую стихия обрушится следующей, прошла массовая эвакуация жителей.

Евросоюз готов оказать помощь пострадавшим. «Кризисный центр ЕС следит за ситуацией с ураганом „Мария“, и все инструменты реагирования находятся в повышенной готовности. ЕС готов оказать помощь», — написал в своем «Твиттере» комиссар Евросоюза по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис.


Инфографика: bbc.com
 
 
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"Мы потеряли все, что только можно купить за деньги", - сказал премьер-министр острова Рузвельт Скеррит.

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