Сын Трампа отказался от охраны спецслужбами ради свободы личной жизни

Спецслужбы США сняли охрану с Дональда Трампа-младшего, сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники в Белом доме. По данным издания, старший сын действующего президента страны сам отказался от положенной ему охраны ради большей свободы личной жизни.



Президент США Дональд Трамп с сыном Дональдом. Фото: Reuters

Источник NYT пояснил, что Трамп-младший — заядлый турист и охотник и хотел бы заниматься своим хобби без свиты сопровождающих его повсюду спецагентов, тем более что он не занимает никаких постов в администрации отца и, являясь исполнительным вице-президентом Trump Organization, постоянно живет в Нью-Йорке.

В настоящий момент неизвестно, снята ли охрана и с членов семьи Трампа-младшего — его жены Ванессы и пятерых детей, внуков президента.

Пресс-секретарь Секретной службы США Кэтрин Милоун отказалась прокомментировать сообщение о снятии охраны с сына Трампа.

«Чтобы гарантировать безопасность наших подзащитных и членов их семей, мы не раскрываем, кто именно в настоящий момент находится под нашей защитой», — пояснила она.

По данным источников, остальные дети и внуки президента Трампа (за вычетом Дональда их у него тринадцать) останутся под охраной спецслужб, так же, как некоторые ближайшие помощники и расположенная в Нью-Йорке Trump Tower, которая считается резиденцией главы государства.

В августе 2017 года глава Секретной службы США Рэндольф Аллес жаловался , что из-за большого размера семьи главы государства, многие члены которой проживают за пределами Белого дома и постоянно перемещаются по стране, спецслужба была вынуждена привлечь дополнительно несколько сотен агентов, содержание которых требует увеличения бюджета агентства. По словам Аллеса, после прихода к власти Трампа Секретная служба вынуждена охранять 42 человека, тогда как при Бараке Обаме она отвечала за безопасность только 31 человека.