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Сын Трампа отказался от охраны спецслужбами ради свободы личной жизни
19.09.2017 15:51 — Новости Мира | Tut.by
Спецслужбы США сняли охрану с Дональда Трампа-младшего, сообщает газета
Источник NYT пояснил, что Трамп-младший — заядлый турист и охотник и хотел бы заниматься своим хобби без свиты сопровождающих его повсюду спецагентов, тем более что он не занимает никаких постов в администрации отца и, являясь исполнительным вице-президентом Trump Organization, постоянно живет в Нью-Йорке.
В настоящий момент неизвестно, снята ли охрана и с членов семьи Трампа-младшего — его жены Ванессы и пятерых детей, внуков президента.
Пресс-секретарь Секретной службы США Кэтрин Милоун отказалась прокомментировать сообщение о снятии охраны с сына Трампа.
«Чтобы гарантировать безопасность наших подзащитных и членов их семей, мы не раскрываем, кто именно в настоящий момент находится под нашей защитой», — пояснила она.
По данным источников, остальные дети и внуки президента Трампа (за вычетом Дональда их у него тринадцать) останутся под охраной спецслужб, так же, как некоторые ближайшие помощники и расположенная в Нью-Йорке Trump Tower, которая считается резиденцией главы государства.
В августе 2017 года глава Секретной службы США Рэндольф Аллес
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Старший сын президента США отказался от постоянного прикрытия спецслужбами, чтобы агенты не мешали ему охотиться.
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