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Телефонный терроризм в России: эвакуации продолжаются, спецслужбы нашли "брюссельский след"
19.09.2017 17:27 — Новости Мира | Tut.by
Анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах сегодня вновь фиксировались во многих городах России. Источники РБК сообщают о новом следе в «деле лжеминеров».
Как передает
«Поступило 11 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 крупных торговых центрах Волгограда. Везде проводится эвакуация. Очевидно, что оперативные службы были готовы к подобному развитию ситуации. Мероприятия проводятся везде без паники, организованно», — рассказал агентству источник.
«Интерфакс» сообщает об эвакуации в торговых центрах Воронежа, Краснодара и Москвы.
Например, из ТЦ «Мега Белая дача» после анонимного звонка о заложенном на его территории взрывном устройстве
Газета. RU сообщила об
Источник в МВД России
Силовики рассматривают версию о том, что участники неизвестной международной хакерской группировки написали специальную программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры, для звонков использовалась IP-телефония.
«Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», — добавил источник из МВД.
Ранее озвучивались версии, что источник массовых звонков посредством IP-телефонии находится в Украине. Рассматривалась также причастность «Исламского государства, а также
Между тем, как
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Например, из ТЦ "Мега Белая дача" после анонимного звонка о заложенном на его территории взрывном устройстве было эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек.
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