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Телефонный терроризм в России: эвакуации продолжаются, спецслужбы нашли "брюссельский след"

19.09.2017 17:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах сегодня вновь фиксировались во многих городах России. Источники РБК сообщают о новом следе в «деле лжеминеров».


Фото: Фонтанка. РУ

Как передает РИА «Новости», 11 крупных торговых центров эвакуировали в Волгограде.

«Поступило 11 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 крупных торговых центрах Волгограда. Везде проводится эвакуация. Очевидно, что оперативные службы были готовы к подобному развитию ситуации. Мероприятия проводятся везде без паники, организованно», — рассказал агентству источник.

«Интерфакс» сообщает об эвакуации в торговых центрах Воронежа, Краснодара и Москвы.

Например, из ТЦ «Мега Белая дача» после анонимного звонка о заложенном на его территории взрывном устройстве было эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек.

Газета. RU сообщила об эвакуации мэрии в Екатеринбурге и восьми управ в Москве.

Источник в МВД России рассказал РБК, что за массовыми звонками о заложенных бомбах в регионах и Москве может стоять международная хакерская группировка.

Силовики рассматривают версию о том, что участники неизвестной международной хакерской группировки написали специальную программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры, для звонков использовалась IP-телефония.

«Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», — добавил источник из МВД.

Ранее озвучивались версии, что источник массовых звонков посредством IP-телефонии находится в Украине. Рассматривалась также причастность «Исламского государства, а также православных радикалов, которые таким образом пытались сорвать в кинотеатрах показы «Матильды».

Волна предупреждений о «минировании» распространяется по всей России с 10 сентября. От правоохранительных органов за это время никаких официальных комментариев не прозвучало.

Между тем, как озвучили в МВД РФ, эвакуация людей в связи с сообщениями о «минировании» различных зданий и сооружений на всей территории России только за неделю с 10 по 17 сентября обошлась органам власти в 300 млн рублей (более 5 млн долларов). И это без учета потерь бизнес-структур.

 
 
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Например, из ТЦ "Мега Белая дача" после анонимного звонка о заложенном на его территории взрывном устройстве было эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек.

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