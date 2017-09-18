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Трамп: США будут вынуждены полностью уничтожить КНДР в случае угрозы

19.09.2017 18:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется «полностью уничтожить» КНДР. Об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН, заявил президент США Дональд Трамп.


Фото: Reuters

«Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», — сказал американский лидер. Он подчеркнул, что Вашингтон готов это сделать, выразив надежду на то, что этого не потребуется.

Трамп также поблагодарил Россию и Китай за то, что они поддержали новые санкции ООН против Пхеньяна, призвав при этом активизировать эти усилия. «Я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они присоединились к этому голосованию по введению санкций вместе со всеми другими члена Совета Безопасности [ООН]. Спасибо всем, кто участвовал, но мы должны сделать больше», — отметил он. «Возмутительно, что некоторые страны не только ведут торговлю с таким режимом, но также поставляют ему оружие и поддерживают его финансово», — указал американский лидер.

Президент США вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой», который проводит самоубийственную политику. «Северной Корее пора признать, что денуклеаризация — это единственное приемлемое будущее», — добавил он.

 
 
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Он подчеркнул, что Вашингтон готов это сделать, выразив надежду на то, что этого не потребуется.

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