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Порошенко рассказал о трех мифах в вопросе поставки вооружения в Украину

20.09.2017 00:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос о поставке в его страну оборонительного вооружения вызывает «горячие дискуссии в США», которые основываются на трех «мифах». Об этом он сказал во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт», сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Первый миф связан с тем, что, если США поставят в Украину оружие, то Россия направит на Донбасс свое, рассказал Порошенко. «Но Россия никогда не прекращала этого делать», — заметил украинский президент.

Второй миф — это мнение, что американское оружие в Украине «не решит ситуацию в целом», сказал лидер Украины. По его словам, поставки вместе с санкциями и «дипломатическим давлением» помогут ее разрешить.

«И третий — что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии», — сказал Порошенко. Он добавил, что «перед лицом такого сильного сдерживания» Россия «могла бы дважды подумать», чем пойти в «новое наступление».

Украинский лидер подчеркнул, что принятие решения о поставках вооружения в Украину может сохранить жизнь украинским военным, что является самым важным.

Во вторник, 19 сентября, Порошенко сказал, что американский сенат одобрил законопроект о выделении $ 500 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны. Также, по словам украинского президента, данный документ санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера. В свою очередь в Кремле отметили, что такое решение не способствует разрешению конфликта на Донбассе и деэскалации напряженности, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

 
 
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Во вторник, 19 сентября, Порошенко сказал, что американский сенат одобрил законопроект о выделении $ 500 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.

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