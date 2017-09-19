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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 130 человек

20.09.2017 06:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Землетрясение в Мексике, вызвавшее разрушения в центральных районах страны и столице Мехико, по последним данным унесло жизни 139 человек. Власти страны направили на помощь пострадавшим армию. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.


Последствия землетрясения в Мехико, столице Мексики. 20 сентября 2017 года. Фото: Reuters

Отмечается, что из этого числа 36 человек погибли в мексиканской столице. Несколько десятков зданий в столице оказались разрушены. Под руинами домов остаются люди. Также в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, серьезно пострадали провинции Морелос и Пуэбла.

В результате землетрясения без электричества остались 3,8 млн жителей стран — из-за разрушений оказались нарушены линии электропередач.

К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия. Министерство обороны страны направило на помощь пострадавшим более 3 тыс. военнослужащих. Военные задействовали вертолеты для эвакуации пострадавших.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поручил Национальному комитету по чрезвычайным ситуациям оценить ситуацию и скоординировать действия спасательных служб. Также распорядился перевести пациентов из разрушенных толчками больниц в другие медицинские учреждения.

Напомним, это второе за месяц сильное землетрясение в Мексике. 7 сентября произошло землетрясение магнитудой 8,2. Подземные толчки унесли жизни около 100 человек, после чего в стране был объявлен трехдневный траур.

 
 
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В результате землетрясения без электричества остались 3,8 млн жителей стран - из-за разрушений оказались нарушены линии электропередач.

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