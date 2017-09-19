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Минобороны Польши: на учениях "Запад-2017" Россия отработает применение ядерного оружия

20.09.2017 06:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр обороны Польши Антоний Мацеревич утверждает, что российская сторона намерена отработать в ходе учений «Запад-2017» использование ядерного оружия. Об этом он заявил 19 сентября в эфире Польского телевидения.


Антоний Мацеревич. Фото: Reuters

По словам польского министра, официально распространяемая информация об учениях «вводит в заблуждение». «Эти маневры начались месяц назад и не закончатся завтра. Они будут продолжаться на этот раз с использованием ядерного оружия, отработкой использования ядерного оружия, что россияне делают, не вписывая в программу учений», — заявил он.

При этом Мацеревич напомнил, что военная доктрина России предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

«Учения „Запад-2017“ являются не только крупнейшими, но и самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет», — подытожил Мацеревич.

В Беларуси и России с 14 по 20 сентября проходят учения «Запад-2017». Главная цель мероприятия — отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Учения проводятся на шести полигонах и двух участках местности в Беларуси и трех полигонах в России.

В учениях участвуют около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах в Беларуси и России задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ и Международного Комитета Красного Креста, а также представителей 7 государств, в том числе входящих в состав НАТО.

 
 
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При этом Мацеревич напомнил, что военная доктрина России предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

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